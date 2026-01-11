Вважається, що в цей день Бог особливо прихильний до людських прохань, а небо відкрите для щирої молитви. Коли буде Вознесіння Господнє у 2026 році – пише 24 Канал з посилання на новоюліанський календар.

Не пропустіть Коли відзначатимуть Вербну неділю у 2026 році: точна дата важливого свята

Коли буде Вознесіння Господнє у 2026 році?

У 2026 році українці святкуватимуть Вознесіння Господнє 21 травня. Це свято є перехідним і завжди припадає на 40-й день після Великодня. Тож дата Вознесіння безпосередньо залежить від дня святкування Воскресіння Христового.

Православний Великдень у 2026 році припадає на 12 квітня. Тому Вознесіння відзначатиметься саме 21 травня, у традиційний для цього свята четвер.

Водночас християни західного обряду святкуватимуть Пасху 5 квітня. У зв'язку з цим, для католиків день Вознесіння настане раніше – 14 травня.

Вознесіння Господнє 2026 / Фото Pinterest

Вознесіння Господнє 2026: історія свята

За біблійними переказами, на сороковий день після Великодня Ісус Христос зібрав своїх учнів на горі Елеон. Благословивши апостолів, Спаситель піднявся на небо, завершивши свою земну місію.

Через деякий час учням Христа з'явилися два ангели, які сповістили про майбутнє повернення Месії. Саме тому Вознесіння символізує надію на Друге Пришестя та остаточну перемогу життя над смертю, зауважують у Волинській єпархії Православної Церкви України.

Які традиції Вознесіння Господнього?