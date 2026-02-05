Щоб ви могли заздалегідь спланувати свій графік, наша редакція підготували повний перелік таких дат на 2026 рік. Детальніше про релігійні свята, коли не можна працювати – написано в новоюліанському календарі.
Дивіться також Коли починається Великий піст у 2026 році: точна дата за новим календарем
У які релігійні свята не можна працювати?
Важливо зазначити, що після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар, дати більшості звичних нерухомих свят змістилися на 13 днів назад. Тож цьогоріч віряни продовжують відзначати важливі події за новим стилем.
До переліку великих дванадесятих та інших значущих свят у 2026 році, коли традиційно не можна займатися важкою роботою, рукоділлям, прибиранням чи городництвом, належать:
- 1 січня – Обрізання Господнє та день пам'яті святого Василія Великого.
- 6 січня – Хрещення Господнє.
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 5 квітня – Вербна неділя.
- 12 квітня – Великдень.
- 23 квітня – день святого Юрія.
- 21 травня – Вознесіння Господнє.
- 31 травня – Трійця.
- 24 червня – Різдво Івана Хрестителя.
- 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
- 2 серпня – день пророка Іллі.
- 6 серпня – Преображення Господнє.
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
- 29 серпня – Усікновення голови Івана Хрестителя.
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці.
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.
- 8 листопада – Собор Архістратига Михаїла.
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- 30 листопада – день святого апостола Андрія Первозванного.
- 6 грудня – день святителя Миколая Чудотворця.
- 25 грудня – Різдво Христове.
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці.
Що саме не можна робити у церковні свята?
- Духовенство наголошує, що релігійне свято не є приводом для ледарства. Так, заборона на працю стосується насамперед тих справ, які можна відкласти без шкоди.
- Зокрема, на генеральне прибирання, прання, ремонтні та будівельні роботи, важку працю на городі та шиття.
- Водночас церква не забороняє виконувати професійні обов'язки. Якщо ви працюєте за звичайним робочим графіком, то це не вважається гріхом.
- Також церква дозволяє робити добрі справи. Наприклад, допомагати хворим, волонтерити чи доглядати за дітьми.