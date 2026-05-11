Про це йдеться в новоюліанському календарі. У це свято діє низка заборон, яких важливо дотримуватися, щоб не накликати біду. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Що не можна робити в День святих Кирила та Мефодія 2026?

Не рекомендується носити чорний одяг.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними й близькими.

Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.

Не слід бажати іншим зла.

Не рекомендується виходити з дому ввечері.

Не варто здійснювати дорогі покупки.

Не можна довго перебувати на вулиці.

Не слід віддавати чи брати гроші в борг.

Не можна незаміжнім дівчатам виносити сміття та підмітати підлогу.

Не слід починати робити нові справи.

Не рекомендується працювати на городі чи в саду.

Яка історія Дня святих Кирила та Мефодія?

Брати Кирило та Мефодій народилися в IX столітті в місті Солунь у родині знатного воєводи. Мефодій спершу був військовим правителем, але згодом обрав шлях чернецтва. Водночас Костянтин (Кирило) став видатним філософом і бібліотекарем у Константинополі, зауважує Коломийська єпархія Православної Церкви України.

Найважливіший етап їхнього життя розпочався з місії до Великої Моравії, де на прохання князів вони почали проповідувати християнство. Для цього брати створили першу слов'янську азбуку та переклали релігійні книги зрозумілою мовою, відкриваючи при храмах школи для місцевих жителів. Святі рішуче виступали проти "тримовного універсалізму", доводячи, що кожен народ має право звертатися до Бога рідною мовою.

У 869 році в Римі Костянтин помер, прийнявши перед смертю ім'я Кирило. Мефодій продовжив спільну справу як архієпископ, попри запеклий опір опонентів та два з половиною роки ув'язнення.

Після його смерті у 885 році учні братів поширили слов'янську писемність на інші землі, зокрема в Болгарію та на Русь. Завдяки праці "солунських братів" слов'янські народи отримали власну писемну культуру та духовну незалежність.

Святі Кирило й Мефодій

Коли раніше святкували День святих Кирила і Мефодія?

До переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар це свято відзначали 24 травня.

Втім, з 2023 року українці святкують День святих Кирила і Мефодія на 13 днів раніше, а саме 11 травня.