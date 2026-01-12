Саме цю подію називають днем народження Церкви, адже Зішестя Святого Духа на апостолів стало початком поширення Христового вчення всією землею. Коли будуть Зелені свята в Україні у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.
Коли будуть Зелені свята у 2026 році?
У 2026 році Зелені свята, або Трійцю, в Україні християни відзначатимуть 31 травня. Дата цього великого свята є перехідною і залежить від Великодня.
Воскресіння Христове цьогоріч припадає на 12 квітня, то рівно через 50 днів, в останній день весни, віряни святкуватимуть Зішестя Святого Духа.
Яка історія Зелених свят?
На п'ятдесятий день після Воскресіння Христового апостоли зібралися разом у Єрусалимі. Саме тоді сталося диво – на учнів Ісуса зійшов Святий Дух, явившись у вигляді вогняних язиків.
Після цього апостоли здобули можливість говорити різними мовами, що дозволило розпочати велику місію – проповідувати Слово Боже всім народам світу. Коли містом поширився незвичайний шум, здивовані мешканці збіглися до будинку апостолів. Учні вийшли до натовпу й розповіли про те, що сталося. Вражені почутим, багато людей того ж дня увірували в Христа.
Коли буде Трійця 2026 / Фото Pinterest
Традиції Зелених свят в Україні
- Святкування Трійці традиційно розпочинається з відвідування церкви, куди віряни несуть для освячення букети з трав та зелені. Після служби ці рослини забирають додому, щоб прикрасити ними житло, йдеться на сайті "Українські традиції".
- У давнину наші пращури вірили, що така зелень стає потужним оберегом від нечистої сили, тому часто зберігали її поруч з іконами. Далі свято продовжується у родинному колі за накритим столом, який також традиційно декорують свіжими квітами й травами.
- Господині пригощають рідних смачними стравами, а всі присутні обмінюються щирими вітаннями із Зеленими святами, бажаючи один одному миру, злагоди та добробуту.