Саме цю подію називають днем народження Церкви, адже Зішестя Святого Духа на апостолів стало початком поширення Христового вчення всією землею. Коли будуть Зелені свята в Україні у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.

Коли будуть Зелені свята у 2026 році?

У 2026 році Зелені свята, або Трійцю, в Україні християни відзначатимуть 31 травня. Дата цього великого свята є перехідною і залежить від Великодня.

Воскресіння Христове цьогоріч припадає на 12 квітня, то рівно через 50 днів, в останній день весни, віряни святкуватимуть Зішестя Святого Духа.

Яка історія Зелених свят?

На п'ятдесятий день після Воскресіння Христового апостоли зібралися разом у Єрусалимі. Саме тоді сталося диво – на учнів Ісуса зійшов Святий Дух, явившись у вигляді вогняних язиків.

Після цього апостоли здобули можливість говорити різними мовами, що дозволило розпочати велику місію – проповідувати Слово Боже всім народам світу. Коли містом поширився незвичайний шум, здивовані мешканці збіглися до будинку апостолів. Учні вийшли до натовпу й розповіли про те, що сталося. Вражені почутим, багато людей того ж дня увірували в Христа.

Традиції Зелених свят в Україні