Для когось цей день стає приводом для першого зізнання в коханні, а для інших пар – можливістю освіжити почуття та влаштувати собі маленьке свято серед зими. Коли буде День Валентина у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на History.
Коли буде День святого Валентина у 2026 році?
День святого Валентина має фіксовану дату в календарі – 14 лютого. На відміну від Великодня, це свято є нерухомим і відзначається в один і той самий день щороку, незалежно від місячних фаз чи дня тижня.
День святого Валентина 2026 / Фото Freepik
Яка історія Дня святого Валентина?
Історія цього свята оповита романтичними легендами, найвідоміша з яких переносить нас у часи Римської імперії. Головним героєм переказів є єпископ Валентин з італійського міста Терні. За часів правління імператора Клавдія II, який вів постійні війни, солдатам суворо заборонялося одружуватися. Адже правитель вважав, що родина робить воїна слабким і прив'язує до дому. Однак Валентин не скорився жорстокому наказу й продовжував таємно вінчати закохані пари.
Коли про це дізнався імператор, священника схопили й засудили до страти. Перебуваючи у в'язниці, Валентин нібито сам закохався і перед смертю надіслав дівчині прощального листа, підписавши його фразою, що стала культовою: "Твій Валентин". Страта святого відбулася 14 лютого, і згодом саме ця дата стала символом свята всіх закоханих.
Водночас у Православній Церкві України закликають відрізняти міфи від церковних реалій. Там наголошують, що Валентин має до закоханих такий самий стосунок, як і будь-який інший святий. Свято 14 лютого не є церковним, попри згадку "святого" у назві. Ба більше, у житіях канонізованих Церквою святих, на ім'я Валентин, відсутні будь-які факти, що підтверджували б популярні легенди про "таємні вінчання" чи особливе покровительство закоханим парам.
Традиції Дня святого Валентина
Незмінним символом 14 лютого залишаються "валентинки". Ці невеликі листівки у формі серця стали універсальним способом висловити свої почуття. На "валентинках" пишуть як таємні зізнання, так і просто теплі побажання близьким. До цих святкових листівок ще зазвичай дарують солодощі або м'які іграшки.
Особливе місце у святковій традиції займають квіти. Чоловіки найчастіше обирають червоні троянди, які означають пристрасть та глибоке кохання. Вечір 14 лютого пари намагаються провести по-особливому. Так, хтось бронює столик у затишному ресторані, а інші ж обирають прогулянку парком чи навіть коротку подорож.
До того ж для багатьох цей день стає доленосним. День святого Валентина вважається ідеальною датою для рішучих кроків, тож саме 14 лютого тисячі людей в усьому світі наважуються зробити пропозицію руки й серця своїй другій половинці.