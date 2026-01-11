Для когось цей день стає приводом для першого зізнання в коханні, а для інших пар – можливістю освіжити почуття та влаштувати собі маленьке свято серед зими. Коли буде День Валентина у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Коли буде День святого Валентина у 2026 році?

День святого Валентина має фіксовану дату в календарі – 14 лютого. На відміну від Великодня, це свято є нерухомим і відзначається в один і той самий день щороку, незалежно від місячних фаз чи дня тижня.

День святого Валентина 2026 / Фото Freepik

Яка історія Дня святого Валентина?

Історія цього свята оповита романтичними легендами, найвідоміша з яких переносить нас у часи Римської імперії. Головним героєм переказів є єпископ Валентин з італійського міста Терні. За часів правління імператора Клавдія II, який вів постійні війни, солдатам суворо заборонялося одружуватися. Адже правитель вважав, що родина робить воїна слабким і прив'язує до дому. Однак Валентин не скорився жорстокому наказу й продовжував таємно вінчати закохані пари.

Коли про це дізнався імператор, священника схопили й засудили до страти. Перебуваючи у в'язниці, Валентин нібито сам закохався і перед смертю надіслав дівчині прощального листа, підписавши його фразою, що стала культовою: "Твій Валентин". Страта святого відбулася 14 лютого, і згодом саме ця дата стала символом свята всіх закоханих.

Водночас у Православній Церкві України закликають відрізняти міфи від церковних реалій. Там наголошують, що Валентин має до закоханих такий самий стосунок, як і будь-який інший святий. Свято 14 лютого не є церковним, попри згадку "святого" у назві. Ба більше, у житіях канонізованих Церквою святих, на ім'я Валентин, відсутні будь-які факти, що підтверджували б популярні легенди про "таємні вінчання" чи особливе покровительство закоханим парам.

Традиції Дня святого Валентина