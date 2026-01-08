Водночас у народному календарі Стрітення Господнє сприймається як переломний момент року, коли, за легендами, зима вперше зустрічається з весною, щоб позмагатися за панування на землі. Детальніше про дату цього свята – 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар.

Коли буде Стрітення у 2026 році?

У 2026 році українці відзначатимуть Стрітення Господнє 2 лютого. Така зміна дати стала наслідком переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Через це всі нерухомі свята змістилися на 13 днів назад.

Водночас ті ж, хто вирішив дотримуватися старого стилю, святкуватимуть Стрітення за звичкою – 15 лютого.

Стрітення 2026: яка історія свята?

Згідно з Євангелієм, на 40-й день після Різдва Діва Марія та Йосип принесли немовля Ісуса до Єрусалимського храму. Там на них чекав праведний старець Симеон, якому було напророчено, що він не помре, доки не побачить Спасителя світу, зазначають у Коломийській єпархії Православної Церкви України.

Взявши немовля на руки, Симеон впізнав у ньому Месію і проголосив, що тепер може з миром відійти у вічність. Свідком цієї події стала Пророчиця Анна. Саме тому свято символізує довгоочікувану зустріч людства з Богом.

Які традиції Стрітення 2026?