Що цікаво, це важлива духовна подія, яка має глибоке біблійне коріння та значення для захисту родини. Чому священники окроплюють будинки свяченою водою взимку – пише 24 Канал з посиланням на допис Української Греко-Католицької Церкви на Мальті.

Для чого священники окроплюють хати взимку?

Візит священника символізує прихід самого Спасителя. Це переконання базується на євангельських словах Христа до апостолів: "Хто вас приймає, Мене приймає" (Євангеліє від Матвія, 10:40).

Священнослужителі приходять взимку до осель вірян, щоб принести родині Боже благословення, про яке сказано у Святому Письмі: "В який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше: Мир домові цьому!" (Євангеліє від Луки, 10:5-6). Тому, відчиняючи двері перед священником, господарі публічно засвідчують свою віру та приналежність до Церкви Христової.

Як зазначають в УГКЦ, головна мета окроплення йорданською святинею – духовне очищення оселі. Церква вчить, що ця вода отримує особливу благодать від Ісуса Христа, який освятив Йордан.

До того ж вважається, що освячена на Богоявлення святиня має силу відганяти наступи диявола та оберігати дім від гріха. Через окроплення, спільну молитву родини, силу хреста та дію Святого Духа помешкання і всі, хто в ньому живе, очищуються від зла, наповнюючись миром і благодаттю на весь наступний рік.

Як правильно підготуватись до візиту священника?