Що цікаво, це важлива духовна подія, яка має глибоке біблійне коріння та значення для захисту родини. Чому священники окроплюють будинки свяченою водою взимку – пише 24 Канал з посиланням на допис Української Греко-Католицької Церкви на Мальті.
Для чого священники окроплюють хати взимку?
Візит священника символізує прихід самого Спасителя. Це переконання базується на євангельських словах Христа до апостолів: "Хто вас приймає, Мене приймає" (Євангеліє від Матвія, 10:40).
Священнослужителі приходять взимку до осель вірян, щоб принести родині Боже благословення, про яке сказано у Святому Письмі: "В який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше: Мир домові цьому!" (Євангеліє від Луки, 10:5-6). Тому, відчиняючи двері перед священником, господарі публічно засвідчують свою віру та приналежність до Церкви Христової.
Як зазначають в УГКЦ, головна мета окроплення йорданською святинею – духовне очищення оселі. Церква вчить, що ця вода отримує особливу благодать від Ісуса Христа, який освятив Йордан.
До того ж вважається, що освячена на Богоявлення святиня має силу відганяти наступи диявола та оберігати дім від гріха. Через окроплення, спільну молитву родини, силу хреста та дію Святого Духа помешкання і всі, хто в ньому живе, очищуються від зла, наповнюючись миром і благодаттю на весь наступний рік.
Як правильно підготуватись до візиту священника?
- Щоб гідно зустріти священника, варто подбати про створення відповідної молитовної атмосфери в домі. Стіл варто застелити чистою, бажано білою скатертиною. На ньому потрібно поставити хрест та запалити йорданську свічку, світло якої символізує присутність Христа.
- Поруч необхідно приготувати глибоку посудину зі свяченою водою для окроплення, а якщо у родини є власне кропило чи гілочка, їх також кладуть на стіл, зауважує ігумен ПЦУ Саватій Собко.
- Доречно заздалегідь написати на аркуші імена всіх мешканців оселі, щоб священник міг згадати їх у молитві про здоров'я.
- На час візиту священнослужителя в домі має панувати тиша. Вимкніть телевізор, музику та відкладіть мобільні телефони, щоб нічого не відвертало від спілкування з Богом. Водночас бажано, щоб уся родина була вдома і брала участь у спільній молитві стоячи.