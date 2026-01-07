Що відомо про День Івана Хрестителя, які його традиції та як правильно молитись до Предтечі – пише 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

День Івана Хрестителя 2026: що відомо про це свято?

Іван Хреститель народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети, яка була близькою родичкою Діви Марії. Поява Предтечі на світ стала справжнім дивом, адже його батьки вже були поважного віку. Ще до народження Івана Ангел Господній сказав: "Він буде великий в очах Господніх" (Євангеліє від Луки, 1:15).

Дитинство майбутнього пророка припало на часи жорстоких переслідувань. Йому дивом вдалося врятуватися від розправи над немовлятами у Вифлеємі, організованої царем Іродом. Після цього Іван довгі роки провів у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння через суворий піст, молитву та глибоке співчуття до долі свого народу. У 30-річному віці святий Івана вийшов на проповідь. Зокрема, він закликав людей до очищення душі через покаяння. Саме Предтеча засвідчив прихід на землю Сина Божого, який прийняв людську плоть.

Ключовою подією його життя стало хрещення Ісуса Христа у водах Йордану. Під час цього таїнства Іван став свідком явлення Пресвятої Трійці. За свою відданість правді та Божим заповідям Хреститель прийняв мученицьку смерть. Так, Івана засудили до страти та відсікли йому голову.

Іван Хреститель / Фото Pinterest

Які традиції Дня Івана Хрестителя 2026?

На Собор Івана Хрестителя наші предки приділяли особливу увагу йорданській воді, освяченій напередодні. Так, християни починали ранок з ковтка святині натщесерце, вірячи, що це дасть сили на весь рік.

У народі цей день часто називали "Івана Бражника" або "Посвятки". Таку назву свято отримало через традицію "запивати" зло освяченою водою, щоб у наступному році не було причин для сліз, зазначає сайт "Українські традиції".

Також існував цікавий звичай "виганяти кутю". Для цього господарі виходили на подвір'я та били палицями по кутах хати чи паркану, символічно завершуючи цикл великих різдвяних свят.

Після тривалих різдвяних постів саме з 7 січня людям дозволялося їсти м'ясні страви, справляти весілля та ходити в гості. Через це господині вже починали виставляти на стіл найкращі наїдки, а залишки святкової куті зі Святвечора віддавали домашній худобі, щоб вона була здоровою.

Молитва до Івана Хрестителя

***

Хрестителю Христів, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але, з'єднуючись із небесними силами, молися до Владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального, що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму; бо я – вертеп злих діл, зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розум мій прикутий до земних речей. Що маю робити? Не знаю. І до кого звернуся, щоб спасти свою душу? Тільки до тебе, святий Іоанне, благодаті тезоіменний, звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого від народжених. Ти сподобився торкнутися глави Царя Христа, Агнця Божого, що взяв на Себе гріхи світу. Його ж благай за грішну мою душу, щоб хоч віднині, в одинадцяту годину, я поніс тягар благий і нагороди прийняв з останніми. Так, Хрестителю Христів, чесний Предтече, перший у благодаті, мученику, посників і пустельників наставнику, чистоти учителю і близький Христа друже! Тебе молю і до тебе вдаюся: не відкинь мене від твого заступництва, але підніми мене, що впав у великі гріхи. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти обох начальник: хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло. Очисти мене, оскверненого гріхами, і допоможи ввійти туди, куди ніщо скверне не входить – у Царство Небесне. Амінь.