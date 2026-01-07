Ім'я Іван походить з давньоєврейської мови та в перекладі означає "Бог милостивий" або "Божа благодать". Власники цього імені зазвичай відзначаються врівноваженим характером, надзвичайною працьовитістю та внутрішньою силою, яка допомагає їм долати будь-які життєві перешкоди. Івани часто поєднують у собі зовнішній спокій з неабиякою наполегливістю у досягненні мети. Вони є надійними друзями та відданими сім'янинами, які понад усе цінують справедливість і чесність, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Івана. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій Іванам у їхнє свято.

Дивіться також Хто святкуватиме День ангела взимку 2025 – 2026: добірка грудневих, січневих і лютневих іменин

Привітання з Днем ангела Івана 2026: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2026 / Колаж LifeStyle24

Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP