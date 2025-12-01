Зокрема, це стосується як великих церковних подій, а й особистих свят – Днів ангела. 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар розповідає, кого вітати з іменинами цієї зими.

Не пропустіть Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Хто святкує дні ангела взимку?

Календар днів ангела на грудень 2025

1 грудня – Антон, Дмитро.

2 грудня – Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Тамара, Андрій, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір.

3 грудня – Георгій, Іван.

4 грудня – Варвара, Катерина, Юлія, Василь, Геннадій, Дмитро, Кіра, Олександр, Олексій, Анастасія.

5 грудня – Сергій, Захар, Ілля.

6 грудня – Максим, Ніл, Павло, Петро.

7 грудня – Василь, Лев, Михайло, Сергій.

8 грудня – Кирило.

9 грудня – Володимир, Степан, Анна.

10 грудня – Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Євген, Олександр, Олексій, Петро, Сергій.

11 грудня – Лука, Данило.

12 грудня – Олександр.

13 грудня – Василь, Володимир, Арсеній, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Аркадій.

14 грудня – Філімон.

15 грудня – Павло, Степан.

16 грудня – Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Павло, Семен, Софія.

17 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.

18 грудня – Віра, Віктор, Зоя, Марк.

19 грудня – Григорій, Ілля, Тимофій.

20 грудня – Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

21 грудня – Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.

22 грудня – Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.

23 грудня – Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.

24 грудня – Агата, Євгенія, Клавдія.

25 грудня – Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія, Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід.

26 грудня – Лука, Степан, Теодор, Федір, Антоніна.

27 грудня – Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат.

28 грудня – Веніамін, Георгій, Єгор, Лаврентій, Ян, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Наталія.

29 грудня – Антон, Данило, Лев, Макар, Аріна, Ірина.

30 грудня – Олександр, Григорій, Платон, Трохим, Богдан, Василь, В'ячеслав, Емілія.

31 грудня – Михайло, Петро, Меланія.

До речі, днями наша редакція публікувала православний календар на грудень 2025.

Календар днів ангела на січень 2026

1 січня – Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія, зазначає сайт Ім'я Онлайн.

2 січня – Марк, Петро, Сергій, Уляна.

3 січня – Гордій, Ірина.

4 січня – Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан, Яків.

5 січня – Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія, Тетяна.

6 січня – Іван.

7 січня – Афанасій, Василь, Іван.

8 січня – Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло, Василиса.

9 січень – Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.

10 січня – Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.

11 січня – Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.

12 січня – Ілля, Макар, Петро, Тетяна.

13 січня – Афанасій, Максим, Петро, Яків.

14 січня – Адам, Андрій, Давид, Ілля, Йосип, Марк, Павло, Сергій, Степан, Ніна.

15 січня – Гаврило, Іван, Михайло, Олена.

16 січня – Максим, Симон, Неоніла.

17 січня – Антон, Віктор, Георгій, Павло, Антоніна.

18 січня – Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана.

19 січня – Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.

20 січня – Павло, Семен, Інна.

21 січня – Євген, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.

22 січня – Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.

23 січня – Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.

24 січня – Денис, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.

25 січня – Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

26 січня – Аркадій, Семен, Федір, Марія.

27 січня – Дмитро.

28 січня – Володимир, Георгій, Ольга.

29 січня – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

30 січня – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

31 січня – Віктор, Ілля, Микита.

Календар днів ангела на лютий 2026

1 лютого – Трифон, Петро.

2 лютого – Василь.

3 лютого – Гнат, Анна, Адріан, Семен, Влас.

4 лютого – Авраам, Микола.

5 лютого – Агафія, Макар.

6 лютого – Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.

7 лютого – Лука.

8 лютого – Федір, Захар, Сава.

9 лютого – Василь, Геннадій, Іван.

10 лютого – Валентин, Анна.

11 лютого – Всеволод, Феодор.

12 лютого – Олексій, Антон.

13 лютого – Зоя, Степан, Семен, Костянтин.

14 лютого – Кирило, Авраам.

15 лютого – Онисій.

16 лютого – Павло, Юліан, Самуіл, Ілля, Данило.

17 лютого – Федір.

18 лютого – Лев, Кузьма.

19 лютого – Архип, Євген, Макар.

20 лютого – Лев, Ярослав.

21 лютого – Тимофій, Григорій.

22 лютого – Пилип, Афанасій.

23 лютого – Мойсей, Дем'ян, Олександр.

24 лютого – Іван.

25 лютого – Тарас.

26 лютого – Севастіан.

27 лютого – Прокопій.

28 лютого – Нестор, Марина, Кіра.