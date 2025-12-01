Зокрема, це стосується як великих церковних подій, а й особистих свят – Днів ангела. 24 Канал з посиланням на новоюліанський календар розповідає, кого вітати з іменинами цієї зими.
Не пропустіть Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Хто святкує дні ангела взимку?
Календар днів ангела на грудень 2025
1 грудня – Антон, Дмитро.
2 грудня – Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Тамара, Андрій, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір.
3 грудня – Георгій, Іван.
4 грудня – Варвара, Катерина, Юлія, Василь, Геннадій, Дмитро, Кіра, Олександр, Олексій, Анастасія.
5 грудня – Сергій, Захар, Ілля.
6 грудня – Максим, Ніл, Павло, Петро.
7 грудня – Василь, Лев, Михайло, Сергій.
8 грудня – Кирило.
9 грудня – Володимир, Степан, Анна.
10 грудня – Ангеліна, Анна, Олександра, Тетяна, Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Євген, Олександр, Олексій, Петро, Сергій.
11 грудня – Лука, Данило.
12 грудня – Олександр.
13 грудня – Василь, Володимир, Арсеній, Григорій, Євген, Олександр, Олексій, Аркадій.
14 грудня – Філімон.
15 грудня – Павло, Степан.
16 грудня – Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Павло, Семен, Софія.
17 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.
18 грудня – Віра, Віктор, Зоя, Марк.
19 грудня – Григорій, Ілля, Тимофій.
20 грудня – Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.
21 грудня – Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.
22 грудня – Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія.
23 грудня – Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.
24 грудня – Агата, Євгенія, Клавдія.
25 грудня – Августина, Агрипіна, Анфіса, Марія, Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід.
26 грудня – Лука, Степан, Теодор, Федір, Антоніна.
27 грудня – Олександр, Аркадій, Юхим, Ігнат.
28 грудня – Веніамін, Георгій, Єгор, Лаврентій, Ян, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Наталія.
29 грудня – Антон, Данило, Лев, Макар, Аріна, Ірина.
30 грудня – Олександр, Григорій, Платон, Трохим, Богдан, Василь, В'ячеслав, Емілія.
31 грудня – Михайло, Петро, Меланія.
До речі, днями наша редакція публікувала православний календар на грудень 2025.
Календар днів ангела на січень 2026
1 січня – Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, Емілія, зазначає сайт Ім'я Онлайн.
2 січня – Марк, Петро, Сергій, Уляна.
3 січня – Гордій, Ірина.
4 січня – Артем, Денис, Микола, Олександр, Остап, Павло, Семен, Станіслав, Степан, Яків.
5 січня – Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Сергій, Євгенія, Тетяна.
6 січня – Іван.
7 січня – Афанасій, Василь, Іван.
8 січня – Антон, Віктор, Володимир, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Ілля, Михайло, Василиса.
9 січень – Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна.
10 січня – Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро.
11 січня – Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Федір.
12 січня – Ілля, Макар, Петро, Тетяна.
13 січня – Афанасій, Максим, Петро, Яків.
14 січня – Адам, Андрій, Давид, Ілля, Йосип, Марк, Павло, Сергій, Степан, Ніна.
15 січня – Гаврило, Іван, Михайло, Олена.
16 січня – Максим, Симон, Неоніла.
17 січня – Антон, Віктор, Георгій, Павло, Антоніна.
18 січня – Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана.
19 січня – Антон, Макар, Микола, Петро, Федір.
20 січня – Павло, Семен, Інна.
21 січня – Євген, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна.
22 січня – Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія.
23 січня – Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина.
24 січня – Денис, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія.
25 січня – Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.
26 січня – Аркадій, Семен, Федір, Марія.
27 січня – Дмитро.
28 січня – Володимир, Георгій, Ольга.
29 січня – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.
30 січня – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.
31 січня – Віктор, Ілля, Микита.
Календар днів ангела на лютий 2026
1 лютого – Трифон, Петро.
2 лютого – Василь.
3 лютого – Гнат, Анна, Адріан, Семен, Влас.
4 лютого – Авраам, Микола.
5 лютого – Агафія, Макар.
6 лютого – Іван, Максим, Юліан, Марфа, Марія, Христина.
7 лютого – Лука.
8 лютого – Федір, Захар, Сава.
9 лютого – Василь, Геннадій, Іван.
10 лютого – Валентин, Анна.
11 лютого – Всеволод, Феодор.
12 лютого – Олексій, Антон.
13 лютого – Зоя, Степан, Семен, Костянтин.
14 лютого – Кирило, Авраам.
15 лютого – Онисій.
16 лютого – Павло, Юліан, Самуіл, Ілля, Данило.
17 лютого – Федір.
18 лютого – Лев, Кузьма.
19 лютого – Архип, Євген, Макар.
20 лютого – Лев, Ярослав.
21 лютого – Тимофій, Григорій.
22 лютого – Пилип, Афанасій.
23 лютого – Мойсей, Дем'ян, Олександр.
24 лютого – Іван.
25 лютого – Тарас.
26 лютого – Севастіан.
27 лютого – Прокопій.
28 лютого – Нестор, Марина, Кіра.