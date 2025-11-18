Ім'я Роман має латинське походження та означає "римський" або "римлянин". Романи легко знаходять спільну мову з людьми, полюбляють пригоди та нові враження. Такі чоловіки можуть бути досить емоційними й схильними до імпульсивних рішень, пише 24 Канал з посиланням на Як звати. Власники цього імені мають внутрішній стрижень, який дозволяє їм постояти за себе та своїх рідних. Водночас Романи легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Дивіться також Календар свят на листопад 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Романа. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

День ангела Романа 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24