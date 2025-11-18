З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Романа у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

Дивіться також Календар свят на листопад 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Привітання з Днем ангела Романа 2025: картинки, проза й вірші

Дорогий Роман! У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Романе, з Днем ангела тебе! Бажаю завжди радість у всьому і більше усміхатися. Нехай удача не проходить повз, а завжди залітає у твій будинок!

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

І грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела!

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай кожен день, починаючи віднині, життя розгортає перед тобою, Романе, червону килимову доріжку, якою ти з тріумфом будеш рухатися прямо до своєї мети. Іди нею з гордістю та впевненістю під спалахи успіху і музику щастя, тримаючи за руку удачу.

***

Вітаємо, Романе! Нехай твоє життя буде найбільш захопливим і довгим романом, у який багатьом захочеться потрапити разом з тобою. Нехай всі вони стануть тобі відданими супутниками у житті та справжніми друзями. Сміливо йди дорогою, вписуючи в книгу нові цікаві сторінки!

Привітання з Днем ангела Романа 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Нехай радісних подій караван

Увірветься в життя твоє без зволікання,

Щоб передати тобі від нас, Роман,

Сердечні слова і привітання!

Бажаємо щастя, легкості у всьому,

Мрії, що за собою захоплює,

Любові, що наповнює світ теплом

І в краще повірити допомагає.

Нехай стане вірним супутником успіх,

Розв'язуються проблеми за мить,

Звучить частіше твій веселий сміх

І кожен день насолоду приносить!

***

У це свято щасливе і світле,

Тобі, Рома, хочу побажати,

Щоб залишилася за обрієм біда

Та світилася від щастя душа!

Я бажаю везіння, удачі,

Адже тобі вона так дорога!

Так нехай твоє серце не заплаче

Від негараздів.

Я бажаю добра!

Нехай образа тебе не торкнеться,

На людей, на долю, на мир!

Нехай любов назавжди доторкнеться,

І щоб був для неї ти кумир!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.