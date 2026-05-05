З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ірини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 5 травня іменини.
Привітання з Днем ангела Ірини 2026: картинки, проза й вірші
Дорога Ірино, з Днем ангела тебе! Нехай кожен момент цього дня буде наповнений найласкавішими побажаннями, які принесуть тобі радість і тепло в серці. Нехай твій ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та коханням.
***
З Днем ангела, моя Іриночко! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміхом і теплом дружби. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.
Привітання з Днем ангела Ірини 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Хай ангел-охоронець тебе захищає,
Усі негаразди від тебе відганяє.
Іринко, будь завжди весела й щаслива,
Щоб мрії здійснювались легко й красиво!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ірині нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Дорога Ірино! З іменинами вас! Нехай здоров'я буде міцним і в кожному дні – привід для радості. Бажаю, щоб здійснювалися мрії, великі й маленькі, а кожна мить дарує незабутні враження. Залишайтеся такою ж прекрасною і неповторною! Будьте збережені Господом і своїм ангелом!
***
Ірино, у твій День ангела бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів та даруючи віру, надію і любов. Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, світлом і теплом, а серце – спокоєм і гармонією. З іменинами!
***
Найкращі вітання з Днем ангела Іри,
Здоров'ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
Іменинниця Іринка
Виглядає, як картинка:
Мила, радісна, красива,
Вся на хвилі позитиву!
Ми бажаємо, нехай
Щастя буде через край!
У валізах – купа грошей,
Друзів – відданих і хороших,
На роботі й в родині
Хай ладнається в Ірини!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.