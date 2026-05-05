З нагоди свята наша редакція підготувала привітання з Днем ангела Ірини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 5 травня іменини.

Привітання з Днем ангела Ірини 2026: картинки, проза й вірші

Дорога Ірино, з Днем ангела тебе! Нехай кожен момент цього дня буде наповнений найласкавішими побажаннями, які принесуть тобі радість і тепло в серці. Нехай твій ангел-охоронець оберігає від усіх негараздів і наповнює твоє життя світлом та коханням.

***

З Днем ангела, моя Іриночко! Бажаю тобі багато щасливих моментів, наповнених сміхом і теплом дружби. Нехай кожен день життя буде наповнений миром і любов'ю, а віра в майбутнє ніколи не покидає тебе.

Привітання з Днем ангела Ірини 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Хай ангел-охоронець тебе захищає,

Усі негаразди від тебе відганяє.

Іринко, будь завжди весела й щаслива,

Щоб мрії здійснювались легко й красиво!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірині нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Дорога Ірино! З іменинами вас! Нехай здоров'я буде міцним і в кожному дні – привід для радості. Бажаю, щоб здійснювалися мрії, великі й маленькі, а кожна мить дарує незабутні враження. Залишайтеся такою ж прекрасною і неповторною! Будьте збережені Господом і своїм ангелом!

***

Ірино, у твій День ангела бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів та даруючи віру, надію і любов. Нехай кожен твій день буде сповнений щастям, світлом і теплом, а серце – спокоєм і гармонією. З іменинами!

***

Найкращі вітання з Днем ангела Іри,

Здоров'ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Іменинниця Іринка

Виглядає, як картинка:

Мила, радісна, красива,

Вся на хвилі позитиву!

Ми бажаємо, нехай

Щастя буде через край!

У валізах – купа грошей,

Друзів – відданих і хороших,

На роботі й в родині

Хай ладнається в Ірини!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.