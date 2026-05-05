Ім'я Ірина утворене від давньогрецького варіанту "Ейрена", який трактується як "спокій". У міфології так називали богиню миру. Ірини – зазвичай дуже самостійні та рішучі жінки, які чітко знають, до якої мети йдуть. Такі дівчата не витрачають час на пусті суперечки, бо хочуть зберігати спокій і порядок у всьому, що роблять. Друзі часто цінують їх за надійність, адже на Ірин завжди можна покластися та отримати слушну пораду. До того ж власниці цього імені мають сталевий характер, який допомагає їм досягати успіху без зайвого галасу, пише сайт Як звати.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Ірини. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають 5 травня іменини.

День ангела Ірини 2026: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Ірини 2026 / Колаж 24 Каналу

Коли раніше відзначали День ангела Ірини?

До переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар усі релігійні свята відзначали за старим стилем. До вересня 2023 року День ангела Ірини припадав на 18 травня. Саме тоді раніше відзначали День пам'яті святої Ірини Македонської, яку вважали найголовнішою покровителькою жінок із цим іменем.

Різниця між календарями становить 13 днів, тож за новим стилем, на який перейшли українці, це свято вшановують 5 травня.