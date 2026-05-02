Щоб допомогти вам висловити найщиріші почуття, наша редакція підготувала гарну добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Читайте далі та обирайте варіант, який найбільше відгукується вашому серцю.

Не пропустіть Тривалі вихідні чи робочий графік: що чекає на українців 1 та 8 травня у 2026 році

Привітання з днем народження для сина: картинки, проза й вірші

Вітаю, мій улюблений синочку! Бажаю тобі знаходити радість у дрібницях, бути впевненим у власному виборі й не втрачати віри в себе. Твоя усмішка – моя найбільша нагорода. Нехай доля щедро обдаровує тебе здоров'ям, взаємною любов'ю та відданими друзями. Хай кожна мить твого життя буде наповнена гармонією та спокоєм. Я завжди з тобою, пишаюся й люблю!

***

Синочку, ти став дорослішим і мудрішим. Бажаю тобі легкості у всіх справах, сил для великих звершень і тепла, яке завжди зігріває душу. Нехай твій шлях буде світлим, а життя – щедрим на добрі зустрічі та нові можливості. Ти моя гордість і натхнення. Щастя тобі, радості, здійснення найзаповітніших бажань!

Привітання з днем народження для сина від мами / Колаж 24 Каналу

***

Сину, сьогодні твій день,

Нехай він буде особливим,

Бажаю тобі сили в кожному рішенні,

І щастя, яке надихає.

Нехай поруч будуть ті, хто цінує,

А серце завжди пам'ятає любов.

Я пишаюся тобою і люблю тебе!

***

У цей день твого народження

Хочу побажати тобі світла,

Щоб кожен ранок приносив радість,

А вечір – спокій і тепло.

Нехай твої очі сяють вірою,

А серце наповнюється любов'ю.

Бажаю тобі сил і впевненості,

Щоб здійснювати задумане легко.

Я поруч, завжди й у всьому,

Обіймаю тебе міцно.

З днем народження, мій хлопче!

***

Сину, я вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб твоя доля складалася з приємних моментів, щирих обіймів і добрих людей. Нехай успіх супроводжує тебе в усьому, а серце завжди буде відкритим до щастя. Я безмежно вдячна долі за тебе й бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для тепла, підтримки й нових звершень. З днем народження!

Привітання з днем народження для сина від мами / Колаж 24 Каналу

***

Синку, з днем народження! Бажаю тобі щодня відчувати турботу, знаходити нові джерела натхнення й не боятися змін. Нехай завжди поруч будуть ті, хто підтримає й допоможе. Я вірю в тебе, і нехай твої кроки ведуть до великого щастя. Будь здоровий, щасливий і впевнений у своїх силах!

***

Вітаю тебе, мій сину,

Нехай у житті буде багато світла,

Доброта й віра не залишають серце,

А любов супроводжує на кожному кроці.

Бажаю здійснення мрій,

Натхнення і тепла в душі.

Обіймаю і люблю тебе!

***

Сину, нехай цей день принесе

Тобі багато щастя й радості,

Нехай усмішка не зникає з обличчя,

А серце завжди лишається добрим.

Я пишаюся твоїми досягненнями,

І вірю, що попереду – найкраще.

З днем народження!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок, Побажайко та WishYou.