Щоб допомогти вам висловити найщиріші почуття, наша редакція підготувала гарну добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Читайте далі та обирайте варіант, який найбільше відгукується вашому серцю.
Привітання з днем народження для сина: картинки, проза й вірші
Вітаю, мій улюблений синочку! Бажаю тобі знаходити радість у дрібницях, бути впевненим у власному виборі й не втрачати віри в себе. Твоя усмішка – моя найбільша нагорода. Нехай доля щедро обдаровує тебе здоров'ям, взаємною любов'ю та відданими друзями. Хай кожна мить твого життя буде наповнена гармонією та спокоєм. Я завжди з тобою, пишаюся й люблю!
***
Синочку, ти став дорослішим і мудрішим. Бажаю тобі легкості у всіх справах, сил для великих звершень і тепла, яке завжди зігріває душу. Нехай твій шлях буде світлим, а життя – щедрим на добрі зустрічі та нові можливості. Ти моя гордість і натхнення. Щастя тобі, радості, здійснення найзаповітніших бажань!
Привітання з днем народження для сина від мами / Колаж 24 Каналу
***
Сину, сьогодні твій день,
Нехай він буде особливим,
Бажаю тобі сили в кожному рішенні,
І щастя, яке надихає.
Нехай поруч будуть ті, хто цінує,
А серце завжди пам'ятає любов.
Я пишаюся тобою і люблю тебе!
***
У цей день твого народження
Хочу побажати тобі світла,
Щоб кожен ранок приносив радість,
А вечір – спокій і тепло.
Нехай твої очі сяють вірою,
А серце наповнюється любов'ю.
Бажаю тобі сил і впевненості,
Щоб здійснювати задумане легко.
Я поруч, завжди й у всьому,
Обіймаю тебе міцно.
З днем народження, мій хлопче!
***
Сину, я вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб твоя доля складалася з приємних моментів, щирих обіймів і добрих людей. Нехай успіх супроводжує тебе в усьому, а серце завжди буде відкритим до щастя. Я безмежно вдячна долі за тебе й бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для тепла, підтримки й нових звершень. З днем народження!
***
Синку, з днем народження! Бажаю тобі щодня відчувати турботу, знаходити нові джерела натхнення й не боятися змін. Нехай завжди поруч будуть ті, хто підтримає й допоможе. Я вірю в тебе, і нехай твої кроки ведуть до великого щастя. Будь здоровий, щасливий і впевнений у своїх силах!
***
Вітаю тебе, мій сину,
Нехай у житті буде багато світла,
Доброта й віра не залишають серце,
А любов супроводжує на кожному кроці.
Бажаю здійснення мрій,
Натхнення і тепла в душі.
Обіймаю і люблю тебе!
***
Сину, нехай цей день принесе
Тобі багато щастя й радості,
Нехай усмішка не зникає з обличчя,
А серце завжди лишається добрим.
Я пишаюся твоїми досягненнями,
І вірю, що попереду – найкраще.
З днем народження!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти Поздравок, Побажайко та WishYou.