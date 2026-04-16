Кажуть, що з віком ми все більше цінуємо моменти, проведені поруч із бабусею. У її день народження хочеться знайти слова, які б змогли вмістити в себе всю вдячність за безсонні ночі, найсмачніші пироги та наймудріші поради. Інколи звичайного "вітаю" замало, щоб висловити те, що на душі. Саме тому наша редакція підготувала особливу добірку привітань, які здатна викликати найтепліші сльози радості в очах вашої найріднішої людини.

Дивіться також Незабутні привітання з днем народження: щирі слова з сенсом у прозі

Привітання з днем народження для бабусі: картинки, проза й вірші

Бабусю, у твій день народження з усього серця бажаю тобі душевного спокою, вічної любові близьких, світлих сподівань та добрих очікувань від кожного нового дня. Бабусю, залишайся міцною, щасливою, чудовою жінкою, веселою та життєрадісною людиною.

Бабусенько, зі святом! Нехай твій дім буде повен рідних людей, хай душа буде спокійна, а серце не знає болю і смутку. Здоров'я тобі міцного, сил, енергійності, життєрадісності! Квітни, як троянда, живи довго та щасливо!

Бабусю рідненька, тебе я вітаю!

Я здійснення мрій тобі побажаю!

Я хочу щоб ти здоровенька була,

Щоб міцно тримала твоя нас рука.

Моря хай шумлять, вітер дме що є сили,

А ти будь спокійна в душі і в родині.

Панує хай спокій в оселі твоїй,

І пісня хай ллється, як річка, у ній.

Такою, як зараз, ти завжди лишайся,

Веселою будь, небесам усміхайся,

Бажаю прожити тобі довгий вік,

Рум'янець не сходить нехай з твоїх щік!

Бабусю моя лагідна та мила,

Хай додає Всевишній тобі сили,

Щоб ти у світі довго ще жила,

І поратись, і танцювать могла!

Нехай сміються, а не плачуть очі,

Бо я для тебе стільки щастя хочу,

Щоби аж на сто рокі вистачало,

Розмов і спілкування доставало!

Щоб не боліли добрі твої руки,

І приїжджали правнуки і внуки,

А ти їх пиріжками пригощала,

І всі ми тебе ніжно цілували!

Вітаю з днем народження, бабусю! Бажаю тобі, мило моя, ще стільки радощів, щасливих днів, чудових свят, веселих пісень, добрих слів, скільки у небі зірок, скільки квіток у весняному саду, скільки усього живого на планеті. Бабусю, будь завжди такою гарною, щирою, красивою, жвавою, життєрадісною та неперевершеною.

Моя любо бабусю, вітаю тебе з днем народження! Нехай відступлять від тебе усі хвороби та нещастя, нехай добрими та чарівними днями радує тебе твоя доля, нехай поруч завжди буде вірна підтримка та любов близьких. Бажаю тобі, мила, світлої надії та добрих сподівань.

Бабусенька наша рідненька,

Бажаю, щоб завжди була здоровенька,

Щоб сили хватало внуків ростити,

До сотні років мінімум жити.

Тебе ми усі всім серцем кохаєм,

Щастя безмежного тобі побажаєм.

Жити у радості і в турботі,

Більш позитиву і менше роботи.

Бабусю рідна, раді привітати,

Багато радості і щастя побажати.

Бо справжня чарівниця ти в нас з казки,

Не взмозі жити без твоєї ласки.

Здоров'я хай твоє міцнішим буде,

Скоріше настрій гарний хай прибуде.

Нехай життя дарує оптимізм,

Не скаржився на біль щоб організм.

Бажаємо тобі ми довго жити,

Всіх правнуків, онуків одружити,

Щоб всі невдачі легко забувались,

А ось бажання всі твої щоб позбувались!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.