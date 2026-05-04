Щоб ви не витрачали години на роздуми біля порожньої листівки, наша редакція підготувала ідеальну добірку привітань з днем народження у картинках, прозі й віршах. Вони точно допоможуть вам висловити свою любов, повагу та підтримку імениннику.
Нові привітання з днем народження: картинки, проза й вірші
З днем народження! Нехай доля радує удачею, в житті панують мир і радість, а кожен день приносить привід для усмішки. Бажаю, щоб всі мрії обов'язково збувалися. Міцного здоров'я, кохання, успіхів і тільки найсвітлішого!
***
З днем народження! Від щирого серця бажаю щастя, міцного здоров'я і великих успіхів у всіх починаннях. Нехай у житті не буде місця смутку і хворобам, а кожен день дарує радість і натхнення. Нехай доля балує приємними сюрпризами, а в справах супроводжують процвітання і удача. Всіх благ.
Привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу
***
З днем народження вітаю,
Миру й радості бажаю.
Бажаю теплих ясних днів
І романтичних вечорів.
Удача хай не покидає,
Хай серце радість зігріває.
Любов у домі процвітає,
А лихо геть хай відлітає.
Бажаю успіху й достатку,
Всіх благ, кохання та добра.
Хай добрим буде кожен крок
До здійснення своїх думок.
***
Тебе я з днем народження вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець зберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає.
Завжди щоби хотілось тобі жити
І не було хвилини, щоб тужити,
Щоб друзі завжди поруч були вірні,
А вдома щоб тебе чекали рідні.
Щоб ввечері було з ким чай попити
І тихо по душам поговорити.
Хотілось би вітати і вітати,
Та у віршах всього не написати.
Я від душі тобі бажаю вдачі,
І очі хай від радості лиш плачуть.
***
Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щирих усмішок і великих досягнень. Бажаю здоров'я, натхнення, гармонії та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці!
***
З днем народження! Дякую тобі за тепло, підтримку та щирість. Бажаю тобі безмежного щастя, любові й внутрішнього спокою. Нехай твоє серце завжди буде наповнене світлом, а життя дарує тільки найкраще.
***
Дозвольте вас сьогодні привітати,
Міцного вам здоров'я побажати,
Відвертих слів і щирого кохання,
Безхмарних днів, удачі, процвітання,
Щоб в домі було затишно і мило,
Щоб вам доріжку щастя простелило,
Нехай турботи не завадять жити,
Бажаємо щороку молодіти,
Хай друзі будуть не лише у свято,
Живіть чудово, радісно, багато!
***
З днем народження вітаю зараз щиро!
Побажати хочу щастя й миру.
Хай добробут завжди в хаті буде,
А в житті хай поряд добрі люди.
Хай з роками мудрість прибуває,
А всіляке лихо оминає.
Хай приємним буде шлях життєвий,
І достаток буде хай суттєвий!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.