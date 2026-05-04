Щоб ви не витрачали години на роздуми біля порожньої листівки, наша редакція підготувала ідеальну добірку привітань з днем народження у картинках, прозі й віршах. Вони точно допоможуть вам висловити свою любов, повагу та підтримку імениннику.

Нові привітання з днем народження: картинки, проза й вірші

З днем народження! Нехай доля радує удачею, в житті панують мир і радість, а кожен день приносить привід для усмішки. Бажаю, щоб всі мрії обов'язково збувалися. Міцного здоров'я, кохання, успіхів і тільки найсвітлішого!

***

З днем народження! Від щирого серця бажаю щастя, міцного здоров'я і великих успіхів у всіх починаннях. Нехай у житті не буде місця смутку і хворобам, а кожен день дарує радість і натхнення. Нехай доля балує приємними сюрпризами, а в справах супроводжують процвітання і удача. Всіх благ.

Привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

***

З днем народження вітаю,

Миру й радості бажаю.

Бажаю теплих ясних днів

І романтичних вечорів.

Удача хай не покидає,

Хай серце радість зігріває.

Любов у домі процвітає,

А лихо геть хай відлітає.

Бажаю успіху й достатку,

Всіх благ, кохання та добра.

Хай добрим буде кожен крок

До здійснення своїх думок.

***

Тебе я з днем народження вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець зберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає.

Завжди щоби хотілось тобі жити

І не було хвилини, щоб тужити,

Щоб друзі завжди поруч були вірні,

А вдома щоб тебе чекали рідні.

Щоб ввечері було з ким чай попити

І тихо по душам поговорити.

Хотілось би вітати і вітати,

Та у віршах всього не написати.

Я від душі тобі бажаю вдачі,

І очі хай від радості лиш плачуть.

***

Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щирих усмішок і великих досягнень. Бажаю здоров'я, натхнення, гармонії та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай удача супроводжує тебе на кожному кроці!

***

З днем народження! Дякую тобі за тепло, підтримку та щирість. Бажаю тобі безмежного щастя, любові й внутрішнього спокою. Нехай твоє серце завжди буде наповнене світлом, а життя дарує тільки найкраще.

***

Дозвольте вас сьогодні привітати,

Міцного вам здоров'я побажати,

Відвертих слів і щирого кохання,

Безхмарних днів, удачі, процвітання,

Щоб в домі було затишно і мило,

Щоб вам доріжку щастя простелило,

Нехай турботи не завадять жити,

Бажаємо щороку молодіти,

Хай друзі будуть не лише у свято,

Живіть чудово, радісно, багато!

***

З днем народження вітаю зараз щиро!

Побажати хочу щастя й миру.

Хай добробут завжди в хаті буде,

А в житті хай поряд добрі люди.

Хай з роками мудрість прибуває,

А всіляке лихо оминає.

Хай приємним буде шлях життєвий,

І достаток буде хай суттєвий!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.