Наша редакція підготувала добірку найтепліших і найщиріших привітань, які допоможуть висловити вашу вдячність та любов найріднішій людині. Зберігайте собі святкові листівки, побажання у прозі й віршах та підніміть настрій імениннику.

Привітання з днем народження для брата: картинки, проза й вірші

З днем народження, брате! Я бажаю тобі бути сильним, впевненим, сміливим, рішучим, бадьорим, невтомним, веселим. Бажаю з кожним днем додавати яскравих барв у своє життя. Бажаю завжди мати можливість робити все, що подобається.

***

Милий і любий мій брате! У твій день народження шлю тобі сердечні вітання і дуже багато побажань від усієї душі! Хай тобі стелеться рівненька доріжка до вдачі, величезних успіхів, хай буде натхнення на працю, щоб вона приносила багато грошей! Хай у твоєму серці живе радість, і кожен день наповнюється щастям і сміхом! Сімейного ладу, кохання, здійснення мрій і починань! Хай тебе всі люблять, як я тебе люблю!

***

Вітаю, братику, зі святом!

Будь здоровим і багатим.

У житті нехай щастить,

І дивує кожна мить.

Я бажаю все встигати:

Із завзяттям працювати,

Добрі гроші заробляти

Та дбайливо витрачати.

А ще хочу побажати

Ні за чим не жалкувати.

Новий день несе хай щастя,

Й все задумане удасться.

***

Любий братику, вітаю!

У день народження бажаю

Успіхів та мрій здійснення,

Щастя й миру в сьогоденні,

Ласки, радості, добра,

Доля щоб, мов мед, була.

До мети − легких доріг,

Щоб Господь від бід вберіг!

***

Бажаю тобі, брате, великого щастя та міцного здоров'я. Бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху завжди майоріли кохання, злагода, надія та віра в найкраще. Світлого тобі майбутнього та радості. Хай щоденні твої вчинки будуть наповнені правдивістю, добром та любов'ю до того діла, з яким ти маєш справу. І хочеться ще раз в день твого народження нагадати, що я по-справжньому щиро ціную, поважаю і люблю тебе.

***

Зі святом, брате! Бажаю тобі бути незалежним, йти своєю стежкою до успіху. Хай поряд будуть чемні друзі, хай тебе підтримують рідні, хай кохання надихає і дарує щастя та надію. Здоров'я, сил, наснаги та достатку!

***

Вітаю, братику, зі святом!

Щасливим будь і будь багатим.

Успішним будь у справах всіх

І досягай цілей своїх.

Хай доля радує у всьому,

Тепло прийде до твого дому.

Здоров'я я тобі бажаю.

З днем народження вітаю!

***

Брате, з днем народження вітаю!

Нескінченно хай тобі щастить.

Хай на все наснаги вистачає,

Хай у кожній справі таланить.

Миру тобі, радості, кохання,

Повниться здоров'я хай запас,

До мети ведуть всі намагання,

Доля тебе тішить повсякчас!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.