Наша редакція підготувала добірку найтепліших і найщиріших привітань, які допоможуть висловити вашу вдячність та любов найріднішій людині. Зберігайте собі святкові листівки, побажання у прозі й віршах та підніміть настрій імениннику.
Привітання з днем народження для брата: картинки, проза й вірші
З днем народження, брате! Я бажаю тобі бути сильним, впевненим, сміливим, рішучим, бадьорим, невтомним, веселим. Бажаю з кожним днем додавати яскравих барв у своє життя. Бажаю завжди мати можливість робити все, що подобається.
Милий і любий мій брате! У твій день народження шлю тобі сердечні вітання і дуже багато побажань від усієї душі! Хай тобі стелеться рівненька доріжка до вдачі, величезних успіхів, хай буде натхнення на працю, щоб вона приносила багато грошей! Хай у твоєму серці живе радість, і кожен день наповнюється щастям і сміхом! Сімейного ладу, кохання, здійснення мрій і починань! Хай тебе всі люблять, як я тебе люблю!
Привітання з днем народження брату / Колаж 24 Каналу
Вітаю, братику, зі святом!
Будь здоровим і багатим.
У житті нехай щастить,
І дивує кожна мить.
Я бажаю все встигати:
Із завзяттям працювати,
Добрі гроші заробляти
Та дбайливо витрачати.
А ще хочу побажати
Ні за чим не жалкувати.
Новий день несе хай щастя,
Й все задумане удасться.
Любий братику, вітаю!
У день народження бажаю
Успіхів та мрій здійснення,
Щастя й миру в сьогоденні,
Ласки, радості, добра,
Доля щоб, мов мед, була.
До мети − легких доріг,
Щоб Господь від бід вберіг!
Бажаю тобі, брате, великого щастя та міцного здоров'я. Бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху завжди майоріли кохання, злагода, надія та віра в найкраще. Світлого тобі майбутнього та радості. Хай щоденні твої вчинки будуть наповнені правдивістю, добром та любов'ю до того діла, з яким ти маєш справу. І хочеться ще раз в день твого народження нагадати, що я по-справжньому щиро ціную, поважаю і люблю тебе.
Зі святом, брате! Бажаю тобі бути незалежним, йти своєю стежкою до успіху. Хай поряд будуть чемні друзі, хай тебе підтримують рідні, хай кохання надихає і дарує щастя та надію. Здоров'я, сил, наснаги та достатку!
Вітаю, братику, зі святом!
Щасливим будь і будь багатим.
Успішним будь у справах всіх
І досягай цілей своїх.
Хай доля радує у всьому,
Тепло прийде до твого дому.
Здоров'я я тобі бажаю.
З днем народження вітаю!
Брате, з днем народження вітаю!
Нескінченно хай тобі щастить.
Хай на все наснаги вистачає,
Хай у кожній справі таланить.
Миру тобі, радості, кохання,
Повниться здоров'я хай запас,
До мети ведуть всі намагання,
Доля тебе тішить повсякчас!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.