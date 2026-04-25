У цей день заведено вшановувати працю фахівців, які рятують життя домашніх тварин. Наша редакція підготувала гарні привітання у листівках, прозі й віршах зі Всесвітнім днем ветеринара, які ви можете надіслати своїм близьким.

День ветеринара 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

День ветеринара – свято тих, хто обирає любов до тварин, замість простих шляхів! Бажаємо безмежної енергії, терпіння та сили духу. Нехай твій професійний шлях буде сповнений успіху, а кожен новий день приносить задоволення від того, що ти робиш унікальну та важливу справу!

***

Вітаємо з Днем ветеринара! Нехай твоя робота буде сповнена любові, терпіння та непохитного оптимізму. Бажаю подяки за нелегку працю, щастя в особистому житті, удачі і добробуту. Нехай завжди вдається зцілити будь-яку тварину і отримати у відповідь ласку і доброту в їхніх очах.

***

Не просто фах, а місія й поклик!

У серці – спокій, впевненість в руках.

Якщо хворіє песик або котик –

Ветеринар врятує повсякчас!

Зі святом! З Днем ветеринара!

***

Хто лапку поранив чи бліх підхопив,

Побився з сусідським котом –

Усіх ви врятуєте без зайвих слів,

Ми вдячні за ваше тепло!

***

З Днем ветеринара! Бажаємо терпіння, мудрості та величезної любові до улюбленої справи. Нехай кожен день приносить радість від добре виконаної роботи та вдячність тих, кому ти допомагаєш!

***

З Днем ветеринара! Дякуємо за те, що обрали непросту, але благородну професію! Ви лікуєте тих, хто не може поскаржитись, і даруєте спокій тим, хто їх любить. Хай у вашому житті буде стільки ж добра, скільки ви самі даруєте щодня!

***

Нехай хвостаті пацієнти

Ніколи не гарчать на вас.

Вітання з Днем ветеринара!

Ви – друг тварин, що вилікує враз!

***

З Днем ветеринара я вас вітаю,

Від щирого серця щастя бажаю!

Поспішаєте до пухнастиків завжди,

Свою радість і зцілення нести.

Хто лапу поранив, хто хвоста прищемив,

Ви лікуєте тих, хто враз заскулив.

Ми вам вдячні за ваше тепло,

За вмілі руки та серця добро!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.