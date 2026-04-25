Сьогодні День перукаря об'єднує сотні тисяч фахівців. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та підніміть їм настрій.

Привітання з Днем перукаря 2026: картинки, проза й вірші

У День перукаря хочу з усього серця привітати неповторного майстра мистецтва і побажати прекрасних можливостей і повної самореалізації, цікавих ідей та креативної творчості, успіхів і популярності, добробуту, великого щастя в житті та удачі.

***

Вітаю з Днем перукаря. Дякую за золоті руки, які вміло працюють з ножицями, бігуді, машинкою, вміють створити приголомшливу зачіску, змінити колір волосся. Тіште нас і далі своєю майстерністю. Гарних вам клієнтів, завжди чудового настрою і удачі в усьому.

Привітання з Днем перукаря 2026 / Колаж 24 Каналу

***

У перукаря дуже важлива робота,

Не обійдемося без тебе ні дня.

Що понеділок, що субота –

Робота твоя отримує визнання.

Своїми золотими руками

Подаруєш стиль і красу завжди,

Дозволь з Днем перукаря привітати,

І побажати багато грошей за свої труди.

***

За стрижкою до тебе швидко поспішаю,

Завдяки тобі красу я завжди маю,

Золота, майстерна, рученька твоя,

Пишаюся, що ти майстриня моя.

Зі святом професії голосно вітаю,

І просунутися по кар'єрних сходах бажаю.

***

Вітаю з професійним святом, Днем перукаря! Нехай рука буде легкою, думки – креативними, ідеї – приголомшливими. Нехай твій нелегкий труд винагороджується вдячними усмішками клієнтів і, безсумнівно, солідною зарплатою. Хай будуть ножиці твої гострі й швидкі!

***

Вітаю з Днем перукаря! Побажати хочу чудових робіт і неймовірно успішних ідей, великої удачі і подяки клієнтів, поваги і постійного натхнення, бадьорості і радості, веселого настрою, любові і щирого щастя.

***

Неповторних майстер-класів

І компліментів мільйон,

Хочу, щоб у справі ти став асом,

І процвітав завжди салон.

Щоб від зачісок були у захваті,

Найвимогливіші клієнти

І за роботу нелегку

Отримував гроші та компліменти.

***

Знаєш все ти про укладання,

Зачіски круті майструєш,

Фен береш зі знанням справи,

Всіх клієнтів ти здивуєш!

Я бажаю щастя в справі,

Створюй свій чудовий стиль,

Зачіски хай будуть вдалі

Без скандалів і зусиль!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.