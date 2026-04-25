Сьогодні День перукаря об'єднує сотні тисяч фахівців. З нагоди свята наша редакція підготувала щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та підніміть їм настрій.
Привітання з Днем перукаря 2026: картинки, проза й вірші
У День перукаря хочу з усього серця привітати неповторного майстра мистецтва і побажати прекрасних можливостей і повної самореалізації, цікавих ідей та креативної творчості, успіхів і популярності, добробуту, великого щастя в житті та удачі.
Вітаю з Днем перукаря. Дякую за золоті руки, які вміло працюють з ножицями, бігуді, машинкою, вміють створити приголомшливу зачіску, змінити колір волосся. Тіште нас і далі своєю майстерністю. Гарних вам клієнтів, завжди чудового настрою і удачі в усьому.
Привітання з Днем перукаря 2026 / Колаж 24 Каналу
У перукаря дуже важлива робота,
Не обійдемося без тебе ні дня.
Що понеділок, що субота –
Робота твоя отримує визнання.
Своїми золотими руками
Подаруєш стиль і красу завжди,
Дозволь з Днем перукаря привітати,
І побажати багато грошей за свої труди.
За стрижкою до тебе швидко поспішаю,
Завдяки тобі красу я завжди маю,
Золота, майстерна, рученька твоя,
Пишаюся, що ти майстриня моя.
Зі святом професії голосно вітаю,
І просунутися по кар'єрних сходах бажаю.
Привітання з Днем перукаря 2026 / Колаж 24 Каналу
Вітаю з професійним святом, Днем перукаря! Нехай рука буде легкою, думки – креативними, ідеї – приголомшливими. Нехай твій нелегкий труд винагороджується вдячними усмішками клієнтів і, безсумнівно, солідною зарплатою. Хай будуть ножиці твої гострі й швидкі!
Вітаю з Днем перукаря! Побажати хочу чудових робіт і неймовірно успішних ідей, великої удачі і подяки клієнтів, поваги і постійного натхнення, бадьорості і радості, веселого настрою, любові і щирого щастя.
Привітання з Днем перукаря 2026 / Колаж 24 Каналу
Неповторних майстер-класів
І компліментів мільйон,
Хочу, щоб у справі ти став асом,
І процвітав завжди салон.
Щоб від зачісок були у захваті,
Найвимогливіші клієнти
І за роботу нелегку
Отримував гроші та компліменти.
Знаєш все ти про укладання,
Зачіски круті майструєш,
Фен береш зі знанням справи,
Всіх клієнтів ти здивуєш!
Я бажаю щастя в справі,
Створюй свій чудовий стиль,
Зачіски хай будуть вдалі
Без скандалів і зусиль!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.