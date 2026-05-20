Щоб ви могли поділитися святковим настроєм із рідними, друзями чи колегами, наша редакція зібрала щирі привітання з Днем вишиванки у прозі, віршах та яскравих листівках. Обирайте найтепліші слова та вітайте близьких із цим особливим днем!

День вишиванки 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

День вишиванки – це чудове національне свято. Хочу тебе привітати із тим, що ми українці. Ми сильна, гарна та всемогутня нація. Нехай вишиванки бережуть наші тіла та душі. Найшвидшої перемоги Україні та всім нам. Вітаю!

***

Вітаю з Днем вишиванки! Бажаю щастя і міцного здоров'я! Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід і неприємностей, а головне – надає сил, натхнення на нові досягнення. Бажаю вам завжди залишатися сильними, міцними й чудовими!

Привітання з Днем вишиванки 2026 / Колаж 24 Каналу

***

На свята вся родина

Мама, тато і навіть я,

Вишиванки одягаємо

У центрі міста ми гуляємо.

Нехай усі знають, що батьківщина

Любити матусю – Україну!

***

Сорочку мати сину вишивала,

І душу й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

З Днем вишиванки!

***

Вітаємо з щирим і красивим святом – Днем вишиванки! Нумо згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!

***

Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, мальовничої української культури – Днем вишиванки. Вона символізує зв'язок поколінь, пробуджує високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю зміцнення української ідентичності задля процвітання нашої країни.

***

Вишиванка, вишиванка, вишиванка,

Я одягну її вранці,

І причешуся, причешуся,

І усміхнуся радісною усмішкою.

Тому що сьогодні святе

Ми будемо святкувати

І співати пісні.

На весь світ говорити,

Бо в нашої вишиваночки

Сьогодні свято.

***

Сьогодні хочу привітати зі святом одного з найголовніших символів нашої національної самобутності – Днем вишиванки. Вишиванка – одяг вільних людей.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.