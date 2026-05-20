Щоб не накликати біди на свою родину, варто дотримуватися певних заборон на Вознесіння Господнє. Що не можна робити 21 травня – розповів сайт ukr.media.

Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2026?

Не варто присвячувати день рукоділлю, зокрема шиттю, в'язанню чи вишиванню.

Не рекомендується брати в руки будь-які гострі предмети, наприклад, ножиці, ножі, сокири чи серпи.

Не слід конфліктувати та вживати лайливі слова.

Не можна заздрити, поширювати плітки та лихословити.

Не варто обрізати волосся чи підстригати нігті.

Не слід торкатися вовняних ниток або взагалі мати справу з шерстю.

Не рекомендується розголошувати чужі таємниці.

Не можна брати кошти у борг.

Не варто планувати весілля та влаштовувати гучні святкування.

Не слід ігнорувати прохання тих, хто щиро потребує вашої допомоги та підтримки.

Не рекомендується відвідувати цвинтарі та турбувати померлих.

Історія та традиції Вознесіння Господнього 2026

Свято Вознесіння Господнього означає тріумф духу над тілом, пише Волинська єпархія Православної Церкви України. За Євангелієм, саме у цей день після Свого Воскресіння Ісус Христос востаннє з'явився апостолам. Спаситель благословив учнів і піднявся на небеса. Ця подія завершила Його земну місію та подарувала людству надію на порятунок і вічне життя.

Цього дня християни зазвичай відвідують храми. Кажуть, що сьогодні Бог чує кожне прохання, якщо людина молиться з усього серця. Що цікаво, в Україні до свята господині випікають "драбинки" – особливе печиво у формі сходів, що уособлює рух Христа на небо.