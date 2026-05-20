Щоб не накликати біди на свою родину, варто дотримуватися певних заборон на Вознесіння Господнє. Що не можна робити 21 травня – розповів сайт ukr.media.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на травень 2026 року
Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2026?
- Не варто присвячувати день рукоділлю, зокрема шиттю, в'язанню чи вишиванню.
- Не рекомендується брати в руки будь-які гострі предмети, наприклад, ножиці, ножі, сокири чи серпи.
- Не слід конфліктувати та вживати лайливі слова.
- Не можна заздрити, поширювати плітки та лихословити.
- Не варто обрізати волосся чи підстригати нігті.
- Не слід торкатися вовняних ниток або взагалі мати справу з шерстю.
- Не рекомендується розголошувати чужі таємниці.
- Не можна брати кошти у борг.
- Не варто планувати весілля та влаштовувати гучні святкування.
- Не слід ігнорувати прохання тих, хто щиро потребує вашої допомоги та підтримки.
- Не рекомендується відвідувати цвинтарі та турбувати померлих.
Вознесіння Господнє / Фото Pinterest
Історія та традиції Вознесіння Господнього 2026
Свято Вознесіння Господнього означає тріумф духу над тілом, пише Волинська єпархія Православної Церкви України. За Євангелієм, саме у цей день після Свого Воскресіння Ісус Христос востаннє з'явився апостолам. Спаситель благословив учнів і піднявся на небеса. Ця подія завершила Його земну місію та подарувала людству надію на порятунок і вічне життя.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Цього дня християни зазвичай відвідують храми. Кажуть, що сьогодні Бог чує кожне прохання, якщо людина молиться з усього серця. Що цікаво, в Україні до свята господині випікають "драбинки" – особливе печиво у формі сходів, що уособлює рух Христа на небо.