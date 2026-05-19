Чи правда, що жовті квіти – до розлуки?

Наші предки часто асоціювали жовтий колір з настанням осені та золотом, яке символізувало жадібність і підступність. Існує навіть давня східна легенда про правителя, який запідозрив свою дружину в невірності. Він занурив червону троянду у воду, а на ранок її пелюстки пожовкли, що нібито підтвердило зраду жінки. Відтоді закохані почали уникати таких подарунків, щоб випадково не накликати біду на свої стосунки. Наприкінці минулого століття цей міф остаточно закріпила масова культура через популярні пісні про жовті тюльпани як вісників розлуки.

Однак не слід боятися сонячних букетів. У багатьох культурах світу цей колір має абсолютно протилежне значення. Наприклад, у Японії та Китаї золотаві відтінки символізують велич, багатство, щастя та королівську гідність. В українських традиціях соняшники та інші жовті суцвіття завжди уособлювали тепло, добробут і щедрий урожай.

Рослини не здатні зруйнувати людські долі. Справжньою причиною розриву стають вчинки партнерів та їхня надмірна віра в погані знаки. Якщо людина обирає букет з бажанням подарувати тепло та підняти настрій, то такий подарунок принесе лише радість і позитивні емоції.

Чи можна дарувати жовті квіти / Фото Magnific

Що про жовті квіти думає ПЦУ?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці назвав міф про жовті квіти звичайною людською вигадкою, яка не має нічого спільного з реальністю. За його словами, Бог створив увесь світ прекрасним, і кожна рослина з'явилася виключно для добра.

Колір пелюсток, зокрема жовтий, червоний, білий чи будь-який інший, ніяк не впливає на людські стосунки, не приносить розлуку і не пов'язаний зі світом померлих.

Отець Олексій наголосив, що квіти створені для живих людей, тому їх треба дарувати сміливо та з любов'ю. Він закликав українців частіше тішити своїх дружин, матерів, сестер та друзів такими приємними дрібничками без жодного страху. Замість віри у вигадані прикмети, священник радить довіряти Богові та очищати мислення від безглуздих забобонів. Адже людина завжди отримує в житті те, у що вона щиро вірить.