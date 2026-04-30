Сьогодні українські прикордонники є взірцем відваги, адже вони пліч-о-пліч з усіма Силами оборони вибивають ворога з рідної землі. Їхня служба вимагає залізної витримки та постійної готовності до бою, що робить цих воїнів справжніми охоронцями спокою мирного населення. Кожен успішно захищений пост нині є важливим кроком до повної перемоги та відновлення територіальної цілісності України.

Дивіться також Вже зовсім скоро: коли українці відзначатимуть День матері у 2026 році

Висловлюючи глибоку вдячність за їхню щоденну жертовність, наша редакція підготувала щирі привітання з Днем прикордонника у картинках, прозі й віршах.

День прикордонника України 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Слів подяки не передати. Вітаю зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаю вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!

***

Вітаю тебе з Днем прикордонника, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, дружньої підтримки, матеріального добробуту, сили духу і тіла, мужності та родинної підтримки. Дякую за службу!

Привітання з Днем прикордонника України 2026 / Колаж 24 Каналу

***

На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

***

З Днем прикордонника вітаю

І тобі бажаю

Удачі, сил п'ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

Привітання з Днем прикордонника України 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю тебе зі святом прикордонника! Твоя праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти герой нашого часу! Слава Україні!

***

Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!

Привітання з Днем прикордонника України 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров'я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Знаю, ти не спиш,

На посту своїм стоїш.

Може злива ллє,

Служба все одно йде.

Хоч у спеку, й навіть в холоди

Пильний на посту завжди!

Ти – солдат, ти – прикордонник,

України справжній захисник!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.