Сьогодні українські прикордонники є взірцем відваги, адже вони пліч-о-пліч з усіма Силами оборони вибивають ворога з рідної землі. Їхня служба вимагає залізної витримки та постійної готовності до бою, що робить цих воїнів справжніми охоронцями спокою мирного населення. Кожен успішно захищений пост нині є важливим кроком до повної перемоги та відновлення територіальної цілісності України.
Висловлюючи глибоку вдячність за їхню щоденну жертовність, наша редакція підготувала щирі привітання з Днем прикордонника у картинках, прозі й віршах.
День прикордонника України 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Слів подяки не передати. Вітаю зі святом вас, дорогі наші прикордонники. Ви показали свою мужність, сміливість і стійкість! Бажаю вам назавжди забути про цю війну, і нехай вже сьогодні над нами замайорить мирне небо!
***
Вітаю тебе з Днем прикордонника, бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою, дружньої підтримки, матеріального добробуту, сили духу і тіла, мужності та родинної підтримки. Дякую за службу!
Привітання з Днем прикордонника України 2026 / Колаж 24 Каналу
***
На горду службу ви обрані,
Оберігаєте кордон країни.
Професія ваша в пошані
І функції дуже важливі.
Як вам вдячні безмірно
Не висловити навіть у словах.
Кордон, сказати буде вірно,
У надійних і сильних руках.
***
З Днем прикордонника вітаю
І тобі бажаю
Удачі, сил п'ять тонн –
Аби пишавсь тобою кордон!
***
Вітаю тебе зі святом прикордонника! Твоя праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю тобі успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ти герой нашого часу! Слава Україні!
***
Вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Бажаю стійкості, сили, витривалості! Дякую за те, що кожен день і кожну ніч охороняєте наше життя!
***
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров'я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
Знаю, ти не спиш,
На посту своїм стоїш.
Може злива ллє,
Служба все одно йде.
Хоч у спеку, й навіть в холоди
Пильний на посту завжди!
Ти – солдат, ти – прикордонник,
України справжній захисник!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.