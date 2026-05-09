День літнього Миколая Чудотворця 2026: що не можна робити?

У давнину вірили, що в День літнього Миколая Чудотворця категорично заборонено відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить. Люди вірять, що у цей час святий обходить землю у вигляді подорожнього, тому кожен, хто зачинить двері перед ним або відмовить бідному в милостині, накличе на свою родину злидні та невдачі.

Також у це свято заведено відкладати будь-яку важку фізичну працю. Так, 9 травня не можна будувати, ремонтувати оселю чи займатися масштабним прибиранням. Церква також застерігає від використання гострих предметів, тому віряни намагаються не брати до рук ножиць, голок чи садового інвентарю. Народні прикмети кажуть, що будь-яка рана, отримана цього дня, загоюється дуже довго.

Крім цього, на Миколая суворо заборонено брати будь-що в борг, інакше добробут залишить дім на тривалий час. До того ж люди уникають стрижки волосся у цей день. Адже вірять, що разом із ним можна "відрізати" свою долю або здоров'я.

Ба більше, сьогодні не варто сваритися, лихословити чи з'ясовувати стосунки.

Історія перенесення мощей святого Миколая

До 1087 року мощі святого Миколая спочивали у місті Мир у Лікії, що на території сучасної Туреччини, зауважує Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія. Однак через постійні напади мусульман та загрозу осквернення християнських святинь, італійські купці з міста Барі вирішили врятувати реліквію.

Вони прибули до Лікії, розкрили саркофаг у храмі та вивезли мощі на свій корабель. Коли він прибув до берегів Італії 9 травня, це стало справжньою подією для всього християнського світу. Мешканці Барі з урочистостями зустріли святиню, а згодом побудували на її честь величний храм, де мощі зберігаються і донині.

Відтоді українці вшановують Миколая двічі на рік: взимку згадують його смерть, а навесні – повернення його мощей у християнський світ.