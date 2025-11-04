24 Канал розповість, коли настане Великдень у православної, католицької та греко-католицьких церквах. Та коли Пасху святкуватимуть в Україні.

Коли Пасха у 2026 році

Кожна конфесія визначає дату Великодня по-своєму. Різниця виникає через відмінності у григоріанському та юліанському календарях, а також через певні принципи обрахунку дати свята, що зветься Пасхалією.

Зокрема, григоріанський календар випереджає юліанський на 13 днів. Великдень святкують у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. До того ж православні переносять свято на тиждень уперед, якщо воно збігається з Песахом у юдеїв.

Коли Православна церква України та Українська греко-католицька церква у вересні 2023 перейшла на новоюліанський календар, залишилась умова – дотримання чинної традиційної Пасхалії. Саме тому дата святкувань нерухомих свят з того часу змінилась, а визначення дати Великодня – ні.



Пасха 2026 / Фото Unsplash

Пасха 2026: дата в Україні

Церковний календар вказує, що в Україні наступного року Великдень святкуватимемо 12 квітня. Так відзначатимуть Пасху і православні християни, які також дотримуються юліанського календаря в обчисленнях дати Воскресіння Ісуса Христа.

Натомість у католицьких країнах християни святкуватимуть Великдень раніше, 5 квітня.

Коли була Пасха у 2025 році

Зазвичай українці святкують Великдень не у ті самі дати, що й західна частина Європи. Та 2025 рік став особливим, адже стався рідкісний збіг. Усі церкви святкували Великдень 20 квітня.

Коли була Пасха у 2024 році

У 2024 році греко-католики та православні християни святкували Великдень 5 травня. Натомість римо-католики та протестанти відзначали це важливе свято 31 березня.