Именно это событие называют днем рождения Церкви, ведь Сошествие Святого Духа на апостолов стало началом распространения Христова учения по всей земле. Когда будут Зеленые праздники в Украине в 2026 году – рассказывает 24 Канал.

Когда будут Зеленые праздники в 2026 году?

В 2026 году Зеленые праздники, или Троицу, в Украине христиане будут отмечать 31 мая. Дата этого великого праздника является переходной и зависит от Пасхи.

Воскресение Христово в этом году приходится на 12 апреля, то ровно через 50 дней, в последний день весны, верующие будут праздновать Сошествие Святого Духа.

Какова история Зеленых праздников?

На пятидесятый день после Воскресения Христова апостолы собрались вместе в Иерусалиме. Именно тогда произошло чудо – на учеников Иисуса сошел Святой Дух, явившись в виде огненных языков.

После этого апостолы обрели возможность говорить на разных языках, что позволило начать великую миссию – проповедовать Слово Божье всем народам мира. Когда по городу распространился необычный шум, удивленные жители сбежались к дому апостолов. Ученики вышли к толпе и рассказали о том, что произошло. Пораженные услышанным, многие люди в тот же день уверовали во Христа.

Когда будет Троица 2026 / Фото Pinterest

Традиции Зеленых праздников в Украине

Празднование Троицы традиционно начинается с посещения церкви, куда верующие несут для освящения букеты из трав и зелени. После службы эти растения забирают домой, чтобы украсить ими жилье, говорится на сайте "Украинские традиции".

В древности наши предки верили, что такая зелень становится мощным оберегом от нечистой силы, поэтому часто хранили ее рядом с иконами. Далее праздник продолжается в семейном кругу за накрытым столом, который также традиционно декорируют свежими цветами и травами.

Хозяйки угощают родных вкусными блюдами, а все присутствующие обмениваются искренними поздравлениями с Зелеными праздниками, желая друг другу мира, согласия и благополучия.