Втім, із завершенням циклу січневих свят у багатьох виникає питання, як довго триває різдвяний період і коли саме слід повертатися до звичного вітання. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на допис Православної Церкви України.

До якого числа варто вітатися "Христос народився"?

Багато вірян звикли вважати, що різдвяний цикл свят завершується Водохрещем. Однак у Православній Церкві України наголошують, що цей період триває значно довше.

Згідно з церковним уставом, святкування Різдва Христового літургійно завершується Стрітенням Господнім. За новоюліанським календарем, на який перейшла Україна у вересні 2023 року, це свято відзначають 2 лютого.

Тому вітатися словами "Христос народився!" є правильним і доречним протягом 40 днів – від свята Різдва аж до Стрітення. У ПЦУ пояснюють це тим, що саме до цієї дати у богослужіннях згадуються події народження та раннього дитинства Спасителя.

Різдво Христове / Фото Pinterest

Як заведено вітатися й відповідати на християнські вітання?