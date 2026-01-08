Саме тому наші предки суворо забороняли "оскверняти" її брудною білизною одразу після свята. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції" розповідає, коли саме господиням за народним календарем дозволяється прати речі.

Скільки днів після Водохреща не можна прати?

Традиція не прати після Йордану сягає корінням у ті часи, коли жінки полоскали білизну безпосередньо у річках та озерах. Вважалося, що після занурення священником хреста у воду вся вона стає святою.

Прання у цій воді брудних речей сприймали як неповагу до святині та великий гріх. Крім того, існувало повір'я: якщо порушити це правило, то нечиста сила, яка вийшла під час освячення, може вчепитися за білизну і повернутися в дім.

Згідно з народними звичаями, утримуватися від прання слід протягом тижня після Водохреща. Тобто, якщо свято припадає на 6 січня за новоюліанським календарем, то заборона знімається рівно через сім днів – 13 січня.

Наші бабусі вірили, що саме стільки часу вода зберігає свою найвищу святість. Лише коли цей тиждень минав, жінки знову могли йти до річки з білизною.

Чому не можна прати після Водохреща / Фото Freepik

Що кажуть про це у церкві?