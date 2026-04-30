Данные о фазах Луны в мае 2026 года можно посмотреть на Space Weather Live. Когда лучше всего записываться на стрижку, а в какие дни стоит дать волосам отдых – читайте далее в материале.

Фазы Луны в мае 2026 года

Полнолуние: 1 и 31 мая

Нисходящая Луна: 2-15 мая

Новолуние: 16 мая

Растущая Луна: 17-30 мая

Когда лучше стричь волосы в мае 2026 года?

Издание Cosmopolitan утверждает, что в период 10-12 мая лучше всего сосредоточиться на легкой коррекции формы волос. Это время, когда не стоит вносить радикальные изменения, но можно аккуратно освежить образ и подровнять длину.

С 13 по 15 мая особенно хорошо подстригать секущиеся кончики, укреплять корни или проходить восстановительные процедуры после холодного сезона, когда волосы больше всего нуждаются в питании.

После этого, с 18 по 21 мая, начинается новый активный цикл, который идеально подходит для стрижек. Если есть желание ускорить рост волос, именно это время будет наиболее удачным для обновления длины и формы.

В период 22-26 мая можно смело экспериментировать: пробовать новую форму стрижки или даже совсем другой стиль. Результат в это время обычно держится долго.

Наиболее благоприятными датами для стрижки в мае будет отрезок 27-30 мая. Стрижки, сделанные в этот промежуток, долго сохраняют форму, а уходовые процедуры дают особенно длительный эффект. Это отличный момент для тех, кто хочет обновить образ перед летом.

Кстати, по данным Harper's Bazaar, боб – главная стрижка сезона весна-лето 2026. Кроме него, в тренде остается пикси.

Обратите внимание: 6-8 мая – хороший период для восстановительных процедур. Если волосы сухие или тусклые, самое время сделать питательные маски или салонный уход – эффект будет особенно заметным.

Какие дни не подходят для стрижки в мае 2026?

Полнолуние – не лучшее время для похода в парикмахерскую. Волосы в эти дни реагируют непредсказуемо: стрижка может быстро "рассыпаться". Лучше просто сделать маску или нанести увлажняющую сыворотку. В мае 2026 года Полнолуние выпадает дважды – 1-го и 31-го числа.

Период со 2 по 5 мая также не подходит для резкого изменения длины, поскольку результат можно разочаровать.

16 и 17 мая – еще одно нежелательное время для любых салонных процедур. Эти дни лучше посвятить восстанавливающим маскам, питательным маслам и массажу кожи головы.