Подробнее о том, когда будут праздновать День матери в 2026 году – уже рассказал сайт "Онлайн календарь".
Когда празднуют День матери в 2026 году?
В Украине День матери не имеет фиксированной даты в календаре, поскольку его традиционно отмечают во второе воскресенье мая. В 2026 году этот семейный праздник приходится на 10 мая.
Официально этот день установил Указ Президента Украины в 1999 году. Что интересно, май выбрали не случайно, ведь именно этот месяц считается месяцем Пречистой Девы Марии, к которой украинцы издавна обращались за покровительством и помощью.
История и традиции Дня матери
- История Дня матери началась более века назад в США, пишет Smithsonian American Women's History Museum. Тогда американка Анна Джарвис в знак памяти о своей умершей матери предложила создать отдельный день для чествования всех мам.
- В Украине же праздник имеет свою особую хронологию. Так, впервые его организовал Союз украинок Канады в 1928 году, а уже в следующем году празднование состоялось во Львове по инициативе редактора Елены Кисилевской.
- В межвоенный период на Галичине и Волыни этот день стал чрезвычайно популярным. Впрочем, с приходом советской власти в 1939 году празднование Дня матери запретили на долгие десятилетия, и оно вернулось в украинский быт только после обретения независимости.
- В этот праздник принято отправляться в родительский дом и собираться за общим столом. Дети готовят для мам подарки, дарят цветы и выражают им слова благодарности.
- В то же время украинцы чтят память матерей, которые уже отошли в вечность. В частности, молятся об упокоении их душ.