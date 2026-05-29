Популярні імена, які приносять успіх

Олександр

Це ім'я має давньогрецьке коріння та означає "захисник людей". Олександри ще з дитинства демонструють характер майбутнього воїна та справедливого керівника. Власники цього імені володіють неабияким авторитетом, залізною волею та природним магнетизмом. Вони не бояться брати на себе відповідальність у критичних ситуаціях, через що оточення часто інтуїтивно обирає їх своїми керівниками.

Володимир

Таке старослов'янське ім'я трактується як "володар світу". Володимири зазвичай виростають розсудливими та харизматичними чоловіками. Їхній лідерський стиль базується на дипломатії та стратегічному мисленні. Вони вміють слухати, розв'язувати конфлікти й вести за собою людей за допомогою беззаперечного авторитету.

Вероніка

Ім'я Вероніка прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "та, хто приносить перемогу". Вероніки – яскраві, енергійні та доволі комунікабельні лідерки. Вони обожнюють бути в центрі подій, легко генерують ідеї та здатні запалити своєю пристрастю будь-яку команду. Їхня сила – в оптимізмі та вмінні вести за собою людей завдяки харизмі.

Соломія

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "мир". Його власниці – доволі вольові жінки з вродженим почуттям власної гідності. Такі жінки швидко стають лідерками-дипломатками, які вміють вибудовувати ідеальні стратегії та керувати великими процесами без зайвого галасу.

