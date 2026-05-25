Наша редакція зібрала добірку імен, які стрімко повертаються з минулого. Детальніше про їхнє значення і походження – розповів сайт Як звати.

Давні жіночі імена, які знову в моді

Соломія

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "мир" або "спокій". Такі дівчата не люблять порожніх конфліктів і вміють згладжувати гострі кути в компанії. Соломії точно знають, чого хочуть від життя, мають розвинену інтуїцію та неабиякий інтелект. Їх можна сміливо назвати надійними подругами, які не панікують у складних ситуаціях, а шукають мудрі рішення.

Рута

Це колоритне ім'я, яке походить від назви однойменної запашної квітки, що росте в гірських районах. Власниці цього імені – яскраві, харизматичні та дуже волелюбні особистості. Вони не люблять шаблонів і рамок, часто обирають творчі професії та мають нестандартне мислення. Водночас такі жінки неймовірно теплі й щирі з тими, кого впускають у своє близьке коло.

Чоловічі імена, які знову в тренді

Северин

Ім'я Северин має латинське коріння і перекладається як "суворий" або "серйозний". Такі чоловіки – неймовірно харизматичні люди з лідерськими якостями. Крім цього, вони цілеспрямовані, енергійні та справедливі. У роботі та навчанні Северини часто стають першими, бо мають стратегічне мислення і не бояться брати на себе відповідальність.

Лука

Це старовинне ім'я також прийшло до нас з латинської мови. Воно трактується як "світло" або "той, хто світиться". Зазвичай це дуже відкриті, товариські та позитивні чоловіки. Вони випромінюють життєрадісність та оптимізм. Представники цього імені вміють слухати, розуміти чужі емоції та знаходити компроміси.

