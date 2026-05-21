Через це велика кількість красивих імен, які носили наші дідусі, бабусі чи батьки, наразі опинилася на межі забуття. Наша редакція зібрала добірку імен, які зараз практично не дають немовлятам. Детальніше про значення і походження таких варіантів – розповів сайт Як звати.

Дивіться також Їх неможливо зурочити: 4 імені, які мають найпотужнішого ангела-охоронця

Які імена більше не в моді?

Світлана

Це яскраве ім'я має давньослов'янське походження і буквально означає "світла" або "чиста", пише сайт "Сьогодні в історії". У ХХ столітті воно пережило справжній бум популярності, однак сьогодні молоді батьки оминають його. Жінки з цим іменем зазвичай мають дивовижну внутрішню силу та невичерпний оптимізм. Світлани легко пристосовуються до життєвих змін, люблять порядок і часто стають душею будь-якої компанії завдяки своїй комунікабельності. Вони вміють безкорисливо допомагати іншим, але завжди чітко знають, чого хочуть від життя, і впевнено йдуть до своєї мети.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Анатолій

Таке ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "схід сонця". Колись Анатоліями називали хлопчиків чи не в кожній третій українській родині. Втім, тепер це ім'я перейшло в категорію рідкісних. Його власники зазвичай відзначаються аналітичним складом розуму. Анатолії мають надзвичайне терпіння і вміють знаходити спільну мову навіть з найскладнішими людьми.

Галина

Це ім'я прийшло до нас із Греції та означає "спокій" або "тиша". У сучасному світі зустріти маленьку Галинку на дитячому майданчику вже майже неможливо. Власниці цього імені володіють сильним характером і залізною волею. Галини – надзвичайно працьовиті та вимогливі до себе жінки. Вони є чудовими організаторами, які не піддаються паніці в кризових ситуаціях і завжди тримають усе під повним контролем.

Валерій

Ще одне ім'я, яке стрімко зникає з ужитку, має латинське походження та означає "бути здоровим". Валерії володіють лідерськими якостями, розвиненою інтуїцією та тонким почуттям гумору. Такі чоловіки щиро захоплюються своєю справою, легко завойовують авторитет серед колег і завжди готові до виправданого ризику заради успіху.

Антоніна

Це ім'я має давньоримське походження та перекладається як "та, хто вступає в бій". Його представниці зазвичай поєднують у собі м'якість із рішучістю. Антоніни – добрі та щирі жінки, які легко притягують людей. Власниці цього імені вміють створювати затишок навколо себе та завжди готові вислухати та підтримати близьких у скрутну хвилину.

Як не варто називати дитину у 2026 році / Фото Magnific

Які імена повернулись у тренди?

Тереса – забуте ім'я, яке походить від варіанту Тереза. За однією з версій, воно утворене від дієслова "терізо" та перекладається як "жати". Власниці цього імені часто є дуже працьовитими та дбайливими особистостями.

Минодора – ім'я, яке має грецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Його власницею була християнська свята Минодора, яка загинула через відданість Господу. Нині так часто називають дівчат, які мають багатий внутрішній світ та схильні до самоаналізу.