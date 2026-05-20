Наша редакція зібрала імена, які мають найсильніших ангелів-охоронців, здатних захистити від будь-якого зурочення. Детальніше про їхнє значення та походження – розповів сайт Як звати.

Які імена мають сильного ангела-охоронця?

Михайло

Це ім'я має безпосередній зв'язок із найсильнішим захисником у християнській традиції – Архистратигом Михайлом, головою воїнства ангелів. Власники цього імені перебувають під заступництвом головного борця зі злом. Вважається, що ангел-охоронець таких чоловіків здатний знищити будь-який пристріт чи заздрість лихих людей.

Ганна

Це давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "милість Божа". Його представниці мають дуже чисту та водночас стійку ауру. Ангел-охоронець таких жінок наділяє їх сильною інтуїцією, яка допомагає підсвідомо відчувати токсичних людей. Спроби зурочити власниць цього імені часто повертаються до того, хто бажав лиха, у подвійному обсязі.

Олександр

Таке ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник людей". Олександри мають неймовірно сильну вроджену енергетику. Їхній ангел-охоронець діє у синергії з характером самого власника імені. Будь-який негатив або погане слово просто "відбиваються" від нього, не завдаючи шкоди.

Марія

Одне з найшанованіших імен у світі, яке має глибоке сакральне значення і перекладається як "пані" або "кохана", пише сайт "Сьогодні в історії". Марії перебувають під особливим, майже материнським покровом Пресвятої Богородиці. Вважається, що їхній ангел-охоронець наділений надзвичайною силою, яка блокує будь-які магічні чи енергетичні втручання.

Які ще імена оберігають своїх власників?

Зоряна – ім'я, яке має слов'янське походження та трактується як "зірка". Такі жінки асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Іванна – жіноча форма імені Іван, яке має давньоєврейське походження та трактується як "Бог милостивий". Переважно такі дівчата поєднують у собі мудрість та врівноваженість. Іванни ніколи не відмовлять у допомозі рідним та завжди підтримуватимуть близьких. Нерідко жінки з таким іменем мають багато друзів і однодумців.