Детальніше про родові імена, які давали тим, кого вигнали з громади – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Теж цікаво Ці 5 українських прізвищ давали веселим і дотепним українцям: перевірте своє у списку

Які прізвища давали вигнанцям?

Бурлака

Кількість носіїв: 7276 людей

У давнину "бурлаками" ставали люди, які через певні життєві обставини розривали зв'язки зі своєю громадою і йшли світ за очі. До того ж вони не мали власної землі, хати й родини. Згодом це слово набуло нового значення. Так, почали називати вільних, але людей без власної землі, які наймалися на сезонні роботи або йшли на Запорозьку Січ. Таких мандрівних робітників в Україні були тисячі, тому це прізвище стало доволі популярним.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Безрідний

Кількість носіїв: 168 українців

Це прізвище давали у двох випадках. Перший – коли людина приходила здалеку і ніхто не знав її предків. Водночас другий – коли член родини скоїв ганебний злочин, батько або рада старійшин могли публічно зректися його. Таку людину позбавляли спадку та захисту роду.

Покиданець

Кількість носіїв: 94 людини

Таке прізвище часто отримували ті, кого громада свідомо покинула. Тобто відмовилася допомагати у скруту та виключила зі свого кола через порушення внутрішніх правил спільноти. Втім, це родове ім'я також міг отримати той, хто сам раптово покинув усе і втік через борги, палке кохання чи загрозу суду. Коли така людина з'являлася в іншому селі, за нею закріплювався статус утікача.

Вигнанець

Кількість носіїв: 75 українців

Якщо людина скоїла важкий злочин, але карати смертю її не хотіли, то суд ухвалював рішення вигнати її за межі громади. Після цього злочинця виводили до кордону села чи міста, де він жив, іноді його публічно били батогом, і забороняли повертатися під страхом смерті. Подібне клеймо закріплювалося і за нащадками таких людей.

Чужак

Кількість носіїв: 68 людей, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

В українських селах всі завжди знали один одного. Тому якщо вигнанець з інших країв намагався прижитися на новому місці, громада дуже довго не приймала його у своє коло. Він міг жити на околиці, не мав права голосу на сільських зборах і залишався чужим. Те, що прізвище Чужак збереглося досі, свідчить про те, наскільки важко було інтегруватися в нове суспільство після втрати рідної домівки.

Які українські прізвища перебувають на межі забуття?

Деякі родові імена ще нещодавно фігурували в реєстрах, а сьогодні офіційно мають нуль носіїв. Так, прізвища Шпаґовий, Федущенко, Сидорикевич та Завійчук назавжди зникли з активного вжитку. Разом із ними в глибоких архівах залишилося і давнє коріння Нимеровичів та Чабанюкевичів.

Родові імена Дніпро та Львів також перебувають на межі повного забуття.

До того ж зникають і милі чи незвичні родові імена, зокрема Сонечко, Базіка чи Безгрішний.