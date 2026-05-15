Наша редакція зібрала перелік імен, які давали виключно людям зі сталевим характером. Детальніше про значення і походження цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Які імена вказують на сталевий характер людини?

Тимур

Це ім'я має тюркське походження і перекладається як "залізо". Його власники відзначаються надзвичайною стійкістю, твердістю рішень та здатністю витримувати будь-який тиск. До того ж такі чоловіки часто стають лідерами.

Арсен

Таке ім'я походить з грецької мови та означає "мужній" або "сильний". Нерідко так називають тих, хто звик покладатися лише на власні сили та діяти рішуче. Арсени виділяються своєю прямолінійністю та природною впевненістю. Вони не полюбляють довгих роздумів там, де потрібно швидко ухвалювати рішення.

Валерія

Ім'я Валерія має латинське коріння та трактується як "сильна" або "міцна здоров'ям". Такі жінки володіють рідкісним вмінням швидко відновлюватися після невдач і йти далі з ще більшим запалом. Представниці цього імені чітко знають, чого варті, і не дозволять іншим диктувати власні правила.

Які імена мають сильну енергетику?

Ім'я Катерина має давньогрецьке коріння та трактується як "чиста" або "непорочна", пише сайт "Ім'я Онлайн". Представниці цього імені часто відчувають внутрішню потребу бути кращими за інших. Саме це стимулює Катерин до постійного саморозвитку та інтелектуального зростання. Водночас у характері цих дівчат поєднуються висока самооцінка та вразливість, яку вони майстерно ховають під маскою впевненості.

Ім'я Марк має латинське походження та перекладається як "молоток". Його власники часто мають сталевий характер, вони не витрачають час на зайві сумніви, віддаючи перевагу конкретним результатам. Крім цього, такі чоловіки завжди готові захистити свою ідею.