Станом на 2026 рік дослідники фіксують справжню кризу рідкісних прізвищ. Про це детальніше – розповіло генеалогічне товариство "Рідні".

Добірка рідкісних українських прізвищ

Деякі родові імена ще нещодавно фігурували в реєстрах, а сьогодні офіційно мають нуль носіїв. Так, прізвища Шпаґовий, Федущенко, Сидорикевич та Завійчук назавжди зникли з активного вжитку. Разом із ними в глибоких архівах залишилося і давнє коріння Нимеровичів та Чабанюкевичів.

Водночас існують прізвища, які сьогодні буквально тримаються на одній людині. Наприклад, славетне родове ім'я Острозький на всю країну має лише один чоловік на Львівщині. Така ж доля спіткала шляхетний рід Сангушків та надзвичайно короткі чи специфічні родові імена Кат і Сав. Якщо ці останні представники не передадуть свої прізвища нащадкам, то світ назавжди втратить ці мовні пам'ятки.

До того ж найшвидше з карти України зникають прізвища, які збігаються з назвами великих міст. Хоча прізвище Україна ще носять два десятки людей, назви Одеса та Херсон мають лише по два-чотири власники. Родові імена Дніпро та Львів також перебувають на межі повного забуття. А разом з ними зникають і милі чи незвичні родові імена, зокрема Сонечко, Базіка чи Безгрішний.

Які рідкісні прізвища можна почути в Україні?

Сьогодні українці все частіше досліджують власне коріння, намагаючись розгадати таємниці власного роду. Втім, далеко не кожна родинна гілка витримує випробування часом, йдеться у книзі "Походження українського прізвища" українського дослідника Валентина Лученка. Адже чимало унікальних родових імен зараз налічують менше сотні носіїв в усій країні.

До переліку рідкісних прізвищ належать: Дзеркаль, Добрийдень, Афендик, Вирвикаша, Воїн, Гадюка, Гірчиця, Деньдобрий, Добрийвечір, Базіка, Бандера, Безгрішний, Безмозкий, Загубинога, Золотко, Кривоглавий, Листопаденко, Ляля, Заваликут, Недайборщ, Непийпиво, Чорнооченко, Чорторийський, Обійдихата, Палилюлька, Бідось, Брехун, Печиборщ, Рільник, Річка, Поцілуй, Товчигречка, Убийсобака, Україна, Псяр, Червоноокий та Ромашка.