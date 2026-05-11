Детальніше про прізвища, які походять від професій, що вже давно забуті – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища походять від забутих професій?

Абсолютним рекордсменом за кількістю нащадків у цьому переліку став фах бондаря. Сьогодні 44 862 українці носять прізвище Бондар. Їхні пращури майстерно виготовляли діжки, чани та дерев'яні відра. У сучасному світі фахівці такої справи стали справжньою рідкістю і знаходять роботу переважно на виноробнях.

Водночас трохи менше, а саме 27 896 людей, гордо представляють рід Кушнірів. Засновники цих родин у минулому професійно вичиняли хутро та шили з нього теплі кожухи.

Давні виробники засобів пересування також залишили нам цілу низку популярних сьогодні родових імен. Так, нині в Україні живе 8 232 Стельмахи. Їхні прадіди належали до еліти тодішніх майстрів, оскільки створювали вози, сани та колеса.

Згодом деякі люди звузили свою спеціалізацію й почали майструвати тільки колеса. Саме так з'явилося прізвище Колісник. За даними генеалогічного товариства "Рідні" налічується 15 130 власників такого прізвища.

Найрідкіснішим з-поміж згаданих родових імен стало прізвище Бердник – воно наразі належить лише 1831 особі. Давні майстри цієї справи вирізали "берда" – спеціальні деталі для ткацького верстата.

Які сучасні прізвища мають стародавнє коріння?

Наразі в Україні досі мешкають нащадки половецьких ханів та воїнів, чиї родові імена за тисячоліття стали частиною нашої культури.

Хоча одні з них поширені, а інші перебувають на межі зникнення, сьогодні все ще можна зустріти людей з прізвищами: Темір, Дулепа, Кобан, Кобяк, Куря, Тертер'ян, Мандула, Салават, Ямула, Кейран, Котян, Сугрін, Алак, Алперін чи Умуль.

Що цікаво, родові імена Акуш та Шарк уже остаточно зникли, адже в країні не залишилося жодного їхнього представника.