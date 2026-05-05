Детальніше про сучасні родові імена, які мають старовинне коріння – розповіло генеалогічне товариство "Рідні" у своєму фейсбуці.

Які сучасні прізвища мають давнє коріння?

У період з XI по XIV століття безкрайні простори Євразійського степу, від Дунаю аж до річки Іртиш, населяли половці. Цей могутній середньовічний тюркський народ приблизно в XI столітті масово розселився і в українських степах. До XIII століття половці вибудували дуже тісні культурні, торгівельні та військово-політичні відносини з багатьма державами того часу, зокрема з Візантією, Грузією, Угорщиною, Болгарією та Албанією.

З часом половецькі племена асимілювалися та розчинилися серед місцевого населення. Однак їхній слід не зник безслідно, адже він зберігся у родових іменах. Нині в Україні досі живуть люди, які носять прізвища половецьких ханів та воїнів. Деякі з цих прізвищ ще доволі поширені, тоді як інші перебувають на межі зникнення.

Серед таких родових імен:

Темір – 164 носії.

Дулепа – 159 українців.

Кобан – 157 представників.

Кобяк – 54 власники.

Куря – 45 носіїв.

Тертер’ян – 26 українців.

Мандула – 18 представників.

Салават – 15 власників.

Ямула – 4 носії.

Кейран – 3 українці.

Котян – 3 представники.

Сугрін – 3 власники.

Алак – 2 носії.

Алперін – 2 українці.

Умуль – лише 1 представник.

Акуш – не залишилося жодного носія в Україні.

Шарк – не залишилося власників в Україні.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

Які були стосунки руських князів з половцями?

Всупереч поширеному стереотипу про виключно ворожі стосунки, Київська Русь та половці існували у тісному та нерозривному зв'язку протягом майже трьох століть. Половці були активними учасниками внутрішньої політики руських князівств. Вони виступали союзниками у міжусобних війнах, вели торгівлю та поступово інтегрувалися в місцеве суспільство, оселяючись на прикордонних територіях.

Одним із найпотужніших інструментів такої інтеграції були династичні шлюби, йдеться на сайті Mr.Kirsanov. Для руських князів союз із половецьким ханом був стратегічно вигідним, оскільки гарантував військову підтримку та безпеку кордонів. Літописи неодноразово згадують, як правителі Русі брали за дружин доньок степових вождів – тих самих "красних дівок половецьких".

До того ж такі шлюби були масовим явищем серед еліти. Наприклад, половецьке коріння мав князь Юрій Долгорукий – його матір'ю була донька хана. Через ці союзи тюркська кров та мовні елементи природним чином проникали у вищі верстви суспільства, а згодом – і в народ.

Половецькі воїни цілими родами переходили на службу до князів, отримуючи землі для поселення та поступово приймаючи християнство. Вони ставали частиною війська та місцевих громад, але зберігали свої родові імена. Саме тому сучасні прізвища, що мають половецьке коріння – не запозичення, а прямий спадок багатовікового змішування культур.