Наша редакція підготувала добірку старовинних імен, які варто знати кожному, хто цінує красу рідного слова. Детальніше про їхнє значення та походження – розповів сайт Як звати.

Які старовинні імена вразять своєю милозвучністю?

Лукерія

Це ім'я має давньогрецьке коріння та означає "солодка". Такі дівчата зазвичай відзначаються неабиякою красою, яка притягує людей. Лукерії – щирі особистості, які здатні принести тепло й щастя у життя кожного, хто їх оточує.

Євстахія

Таке ім'я має грецьке походження та трактується як "щаслива та стійка". Жінки з цим іменем володіють рідкісним поєднанням внутрішнього оптимізму та незламної сили духу. Вони вміють проходити крізь життєві негаразди з усмішкою, зберігаючи відданість власним принципам.

Марися

Це ім'я є лагідною формою варіанту Марія, що перекладається як "пані" або "кохана", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Марисям притаманні природна шляхетність і почуття власної гідності. Це жінки, які вміють щиро кохати та водночас вимагають поваги до своєї особистості.

Тимофій

Ім'я Тимофій має грецькі корені та означає "той, хто шанує Бога". Такі чоловіки зазвичай наділені високими моральними цінностями. Тимофії шанобливо ставляться до традицій. Саме ця риса допомагає власникам цього імені ставати надійними партнерами та мудрими керівниками.

Кіндрат

Це ім'я латинського походження, що означає "широкоплечий". Кіндрати – впевнені в собі чоловіки, на чиї плечі можна перекласти найскладніші завдання, не сумніваючись у результаті.

Яким

Таке ім'я має давньоєврейське коріння та трактується як "створений Богом". Життєвий шлях його представників часто здається благословенним, адже вони мають неабияку інтуїцію. Це чоловіки, які чітко розуміють своє призначення та впевнено крокують до мети.

Соломія

Це ім'я має давньоєврейське походження та перекладається як "мир". Соломії зазвичай несуть у світ гармонію та світло. Це творчі жінки, які прагнуть до злагоди в усьому – від сімейного затишку до професійної діяльності.

Забуті імена, які гарно звучать / Фото Magnific

Які ще забуті імена зараз у тренді?

У сучасному світі забуті варіанти приваблюють молодих батьків не лише своєю милозвучністю, а й глибоким символізмом та сильною енергетикою. Серед красивих рідкісних імен: