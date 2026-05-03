Наша редакція підготувала добірку забутих українських імен. Детальніше про їхнє значення та походження – розповів сайт Як звати.

Які забуті українські імена вражають своєю красою?

Орислава

Це ім'я поєднує в собі два корені "ор" та "слава". Воно трактується як "та, що прославляє Яра – давнього бога сонця та родючості". Орислави зазвичай мають незламну волю. До того ж вони вміють надихати інших своєю енергією.

Юстина

Ім'я латинського походження, яке перекладається як "справедлива" або "чесна", пише сайт Ім'я Онлайн. В українській традиції воно стало рідним завдяки вшануванню святої мучениці Юстини. Власниці цього імені відзначаються вродженим почуттям справедливості та непохитними моральними принципами.

Минодора

Це рідкісне ім'я з грецьким корінням, яке перекладається як "місячний дар". Минодори – часто спокійні та загадкові жінки, які полюбляють говорити про красу та естетику.

Ясенія

Таке милозвучне слов'янське ім'я походить від слова "ясна". Воно символізує чистоту, світло та відкритість світу. Ясенії – оптимістичні та щирі жінки, вони легко знаходять спільну мову з людьми та випромінюють доброзичливість.

Текля

Ім'я Текля має давньогрецьке коріння та означає "Божа слава". У XIX та на початку XX століття воно було надзвичайно популярним серед українок. Теклям притаманні розсудливість та духовна стійкість. Такі жінки часто стають надійною опорою для своєї родини.

Харитина

Це ім'я грецького походження, що перекладається як "витончена". У давніх міфах харити були богинями вроди, тож ім'я втілює милосердя та естетичну досконалість. Харитини – творчі натури, які завжди готові прийти на допомогу.

Забуті українські імена / Фото Freepik

Які ще старовинні імена повертаються в моду?

Ім'я Мелашка має давньогрецьке походження та означає "темна, чорна". Цей варіант є однією з форм імені Меланія, який наразі вважається досить поширеним серед українок.

До того ж у моду повертається ім'я Оріана. Що цікаво, воно має коріння у давній українській міфології. Це також назва країни орачів, тому трактується як "оріянська жінка". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі.