Луцький відділ ДРАЦС надав журналістам VSN оновлену статистику імен, якими жителі регіону називали новонароджених у 2026 році. Читайте про це детальніше – у нашому матеріалі.

Як називають дітей в Україні у 2026 році?

Цього року серед жіночих імен лідирують: Соломія, Дарина та Валерія. Українці також часто реєстрували доньок під іменами: Олександра, Софія, Уляна та Злата.

Водночас чималу популярність зберігають варіанти: Христина, Анна, Вікторія, Діана, Емілія, Мія, Мілана, Марія та Єва. Крім того, волиняни часто віддавали перевагу іменам: Богдана, Мирослава, Поліна, Ангеліна, Евеліна та Анастасія.

Для синів мешканці Луцька найчастіше обирали імена: Марк, Давид, Матвій, Ілля, Артем, Максим та Устим. Популярними також залишаються варіанти: Орест, Олексій, Тимофій, Ян та Ярослав. Також у списках часто зустрічаються імена: Роман, Назар, Мирон, Данило, Остап, Даниїл, Лук'ян та Дем'ян.

Якими рідкісними іменами називали дітей у 2026 році?

Для хлопчиків батьки обирали імена, натхненні різними культурами та традиціями. Так, з'явилися варіанти: Еней, Маркіян, Гордій, Самуїл, Соломон, Демід, Яків, Георгій, Ельмір, Нікіта, Лукас та Нестор. Несподіваними фаворитами серед чоловічих імен також стали: Ліам, Лазар, Зубайр, Авенір, Мілорад, Потап, Дарій, Теодор, Марсель, Єремій та Елай.

Водночас серед жіночих імен доволі популярними були: Божена, Орислава, Олеся, Іларія, Юліанна, Ада, Каміла та Тереза. Дедалі частіше в Україні тепер можна зустріти дітей з іменами: Лілія, Лiaнa, Домініка, Майя, Ніколь, Челсі, Мішель або Меліса. Цей список також доповнюють варіанти: Аделія, Алісія, Таяна, Даяна, Лея, Тіна, Кіра, Ляля, Валерія та Аліса.

Імена для дітей 2026 / Фото Freepik

Як називали дітей в Україні у 2025 році?

Міністерство юстиції України у своєму фейсбуці підсумувало статистику реєстрації імен за друге півріччя 2025 року.

Найчастіше дівчаток у цей період називали: Софія, Єва, Емілія та Соломія.

Також високу популярність зберегли імена: Марія, Злата та Мілана. Разом з ними батьки часто обирали варіанти: Артем, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Олександр і Давид.