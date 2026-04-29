Автентичні імена підкреслюють нашу історичну глибину, яку Москва десятиліттями намагалася привласнити або стерти.

Які чоловічі імена дратують росіян?

Ім'я Богдан має давньослов'янське походження і буквально означає "даний Богом". Воно викликає роздратування в росіян через чітку асоціацію з національно-визвольною боротьбою та Гетьманщиною, що ніяк не вписується в міф про "єдиний народ".

Схожу реакцію викликають імена Святослав та Ярослав, адже їх часто можна було почути в епоху Київської Русі. Оскільки Росія звикла монополізувати цей період історії, використання цих імен у суто українській фонетичній формі сприймається ними як "крадіжка" їхньої уявної спадщини.

Не менше емоцій у росіян викликає ім'я Данило. Воно має давньоєврейське походження та означає "Бог – мій суддя". Однак в Україні воно нерозривно пов'язане з постаттю короля Данила Галицького. Для російського ока це ім'я є маркером "західноукраїнського впливу", який вони традиційно демонізують.

Імена Остап та Тарас також дуже не подобаються росіянам. Річ у тім, що Остап – ім'я грецького походження, що означає "стійкий", асоціюється з козацтвом та незламністю. Водночас Тарас – ім'я, яке трактується як "бунтівник", вважається прямим відсиланням до постаті Кобзаря, пише сайт Ім'я Онлайн.

Що стосується імені Максим (з латинської мови – "найвеличніший"), то воно дратує своєю поширеністю серед молодих воїнів ЗСУ, стаючи для ворога символом нового покоління українських захисників.

Які жіночі імена дратують росіян?

Ім'я Соломія, яке має давньоєврейське коріння і означає "мир", звучить для росіян занадто "екзотично" та "по-західному". Схожа ситуація з іменем Леся, яке асоціюється з відомою письменницею Лесею Українкою.

Водночас ім'я Мирослава, яке є слов'янським та означає "мир і слава", дратує росіян своєю мелодійністю, що різко контрастує з російськими фонетичними звичками. Те саме стосується і жіночого варіанту імені Богдана ("дана Богом"), яке сприймається як національне.

Особливу порцію хейту отримують імена Василина та Параска. У Росії вони довгий час використовувалися для створення карикатурних образів "неосвічених українських селянок". Коли ж українці повертають цим іменам гідність і називають так дітей, це руйнує російські зверхні стереотипи.

Які імена повертаються в тренди?

Минодора – ім'я, яке має грецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Його власницею була християнська свята Минодора, яка загинула через відданість Господу. Нині так часто називають дівчат, які мають багатий внутрішній світ та схильні до самоаналізу. Представниці цього імені вміють слухати, тому дають корисні поради.

Маїна – ім'я, яке має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї. Дівчата з цим іменем зазвичай дуже енергійні та життєрадісні. Маїни володіють витонченим естетичним смаком і часто знаходять своє покликання у творчих професіях.