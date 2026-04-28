Колись ці імена були звичними для наших прабабусь, а згодом майже зникли з ужитку. Однак наразі забуті варіанти приваблюють молодих батьків не лише своєю милозвучністю, а й глибоким символізмом та сильною енергетикою. Детальніше про значення та походження цих імен – розповів сайт Як звати.

Які забуті жіночі імена вражають своїм звучанням?

Текла

Це ім'я виникло у Стародавній Греції. Воно трактується як "Божа слава" або "досконалість". Що цікаво, ім'я Текла було доволі поширеним у XX столітті серед українських селянок. Жінки з цим іменем зазвичай мають сильний характер і не бояться брати на себе відповідальність у складних ситуаціях. Вони відзначаються особливою щирістю та завжди прагнуть досягти гармонії у стосунках з коханою людиною.

Тереса

Таке ім'я походить від варіанту Тереза. За однією з версій, воно утворене від дієслова "терізо" та перекладається як "жати". Власниці цього імені часто є дуже працьовитими та дбайливими особистостями, які вміють створювати затишок навколо себе. Тереси завжди готові рішуче захищати свої ідеали та близьких людей.

Юстина

Ім'я Юстина має латинське коріння та означає "справедлива", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Такі дівчата ніколи не залишаються байдужими до несправедливості щодо інших. Це цілеспрямовані жінки, які завдяки своїй чесності та принциповості швидко здобувають авторитет у суспільстві.

Минодора

Це ім'я має грецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Його власницею була християнська свята Минодора, яка загинула через відданість Господу. Нині так часто називають дівчат, які мають багатий внутрішній світ та схильні до самоаналізу. Представниці цього імені вміють слухати, тому дають корисні поради.

Маїна

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови, де означає "народжена в травні", друга – з грецької міфології та утворене від імені богині родючості Маї. Дівчата з цим іменем зазвичай дуже енергійні та життєрадісні. Маїни володіють витонченим естетичним смаком і часто знаходять своє покликання у творчих професіях.

Забуті жіночі імена / Фото Freepik

Які ще давні українські імена мають красиве звучання?

Вибір імені для дитини – доволі відповідальна справа для батьків. Адже дорослим хочеться обрати красивий та водночас милозвучний варіант для своєї дитини.

У сучасному світі українці все частіше відмовляються від іноземних імен на користь тих, що мають глибоке національне коріння. Серед варіантів з красивим звучанням: