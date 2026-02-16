Здавалося б, таке похмуре значення мало відлякати людей. Однак сьогодні це родове ім'я втратило свій містичний страх і міцно зміцнилося серед найпопулярніших у нашій країні, пише Товариство "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова міста Прилуки у своєму фейсбуці.

Не пропустіть В Україні їх залишилися одиниці: прізвища, що вказують на неохайність предків

Яке прізвище вважалося нещасливим?

Йдеться про прізвище Пугач. Попри забобони, пов'язані з цим нічним хижаком, козаки ставилися до нього з великою повагою. Цей птах залишив глибокий слід у фольклорі, що яскраво відображається в народних рядках: "Ой не лякай, ляльку, в зеленому байраченьку".

Для січовиків імітація крику пугача мала цілком практичне і навіть життєво важливе значення. Характерне "пу-гу, пу-гу" служило попередженням про наближення ворога і небезпеки. Водночас воно також використовувалося як своєрідний таємний пароль для розпізнавання своїх побратимів у темряві.

З часом це прізвище, що колись асоціювалося з тривогою, стало доволі поширеним. За даними генеалогічного товариства "Рідні", зараз воно посідає 339 місце у рейтингу найпопулярніших прізвищ в Україні. Сьогодні налічується 8695 його носіїв, а найчастіше представників цього роду можна зустріти на території Волині та Київщини.

Дослідники також знайшли згадки про власників прізвища Пугач у стародавніх козацьких реєстрах ще у 1649 та 1756 роках.

Пугач / Фото з Вікіпедії

Які прізвища давали людям з важкою долею?