Здавалося б, таке похмуре значення мало відлякати людей. Однак сьогодні це родове ім'я втратило свій містичний страх і міцно зміцнилося серед найпопулярніших у нашій країні, пише Товариство "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова міста Прилуки у своєму фейсбуці.
Яке прізвище вважалося нещасливим?
Йдеться про прізвище Пугач. Попри забобони, пов'язані з цим нічним хижаком, козаки ставилися до нього з великою повагою. Цей птах залишив глибокий слід у фольклорі, що яскраво відображається в народних рядках: "Ой не лякай, ляльку, в зеленому байраченьку".
Для січовиків імітація крику пугача мала цілком практичне і навіть життєво важливе значення. Характерне "пу-гу, пу-гу" служило попередженням про наближення ворога і небезпеки. Водночас воно також використовувалося як своєрідний таємний пароль для розпізнавання своїх побратимів у темряві.
З часом це прізвище, що колись асоціювалося з тривогою, стало доволі поширеним. За даними генеалогічного товариства "Рідні", зараз воно посідає 339 місце у рейтингу найпопулярніших прізвищ в Україні. Сьогодні налічується 8695 його носіїв, а найчастіше представників цього роду можна зустріти на території Волині та Київщини.
Дослідники також знайшли згадки про власників прізвища Пугач у стародавніх козацьких реєстрах ще у 1649 та 1756 роках.
Які прізвища давали людям з важкою долею?
- Прізвище Безрідний могло вказувати на людину, яка прийшла з іншої місцевості, не мала родичів у селі або рано залишилася сиротою.
- Наймовірніше, перші носії родового імені Бідний перебували у вкрай скрутному економічному становищі, що стало їхньою головною соціальною ознакою.
- Людям, яких постійно переслідували невдачі, давали прізвище Нещасний.