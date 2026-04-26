Сучасна статистика показує, що десятки тисяч людей в Україні сьогодні мають прізвища, які колись вказували на особливе походження. Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які українські прізвища мають румунське походження?

Українські прізвища з румунським корінням зазвичай утворені від слова "волохи", яким раніше називали румунів. Найпопулярнішим у цій групі є родове ім'я Волощук, яке має понад 10 030 українців, за даними генеалогічного товариства "Рідні".

Також дуже поширеним є прізвище Волощенко, що об'єднує 2206 носіїв. Водночас інші варіанти родових імен з румунським походженням зустрічаються рідше. Зокрема, прізвище Олашин мають 502 особи, Влох – 340 людей, Олах – 151 громадянин, а найменш численним у цьому списку є Волоський – 117 носіїв.

Які українські прізвища мають польське походження?

Польське походження мають прізвища, що походять від давніх назв "лях" або "поляк". Тут безумовним лідером є родове ім'я Лещенко, яке мають 12 077 людей. Досить популярним також залишається і прізвище Лях, яким можуть похизуватися 6612 осіб. Багато українців мають родові імена Ляшко (4244 носії) та Поляк (3824 носії). Дещо менше людей є власниками прізвищ: Ляхович – 2396 осіб, Лещук – 1829 українців, або Лендєл – 1530 носіїв. Найменш розповсюдженим серед цієї групи є родове ім'я Ляховець, яке зафіксоване у 561 жителя України.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які українські прізвища мають угорське походження?

Найбільш відомим в Україні є прізвище Мадяр, яке сьогодні носять 1217 людей. Також зустрічаються такі варіанти як Маджара, що налічує 369 носіїв, та Угрін, яке мають 196 осіб.

Крім того, існують зовсім рідкісні родові імена, що збереглися до нашого часу у невеликій кількості. Наприклад, прізвище Мадзар мають лише 30 людей, а Мадярчик – усього 24 носії.

Які ще українські прізвища мають іншомовне походження?

В Україні можна нерідко почути німецькі родові імена, які найчастіше діставалися людям за їхньою професією або зовнішнім виглядом.

Серед таких прізвищ: Шмідт, Фішер, Крафт, Вайс, Циммерман і Ланг.