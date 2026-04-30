Детальніше про прізвища, які мають американське походження – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища мають американське походження?

Сміт

Одне з найбільш впізнаваних американських прізвищ, яке за значенням ідентичне нашому Ковалю. В Україні воно звучить екзотично і налічує понад 60 власників. Зустріти власників прізвища Сміт найчастіше можна на Миколаївщині та Київщині.

Джонсон

Відоме прізвище Джонсон перекладається дуже просто – "син Джона". Це одне з найпоширеніших родових імен у світі, яке має, наприклад, великий друг України Борис Джонсон. Воно надзвичайно популярне в англомовних країнах. Втім, в Україні його носіїв усього 16. Більшість із них зараз проживає в Києві та Запоріжжі.

Боцман

Прізвище Боцман виникло від англійського слова boatman, що буквально означає "човняр". Сьогодні це досить популярне родове ім'я в Україні, адже його мають понад 800 людей. Найчастіше його можна почути в Харкові, Маріуполі чи Києві.

Бріг

Дуже рідкісне прізвище Бріг пов'язане з морською тематикою та назвою двощоглового корабля. В Україні воно майже не зустрічається, адже дослідники генеалогічного товариства "Рідні" нарахували лише 7 носіїв. Більшість із них сьогодні мешкає в Київській області.

Джек

Прізвище Джек походить від однойменного імені, яке дуже популярне в США. Водночас в Україні воно зустрічається рідко – усього 31 людина з таким прізвищем. Найчастіше власників цього родового імені можна зустріти на Заході країни, зокрема на Львівщині та Івано-Франківщині.

