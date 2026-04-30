Детальніше про прізвища, які мають американське походження – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
Які прізвища мають американське походження?
Сміт
Одне з найбільш впізнаваних американських прізвищ, яке за значенням ідентичне нашому Ковалю. В Україні воно звучить екзотично і налічує понад 60 власників. Зустріти власників прізвища Сміт найчастіше можна на Миколаївщині та Київщині.
Джонсон
Відоме прізвище Джонсон перекладається дуже просто – "син Джона". Це одне з найпоширеніших родових імен у світі, яке має, наприклад, великий друг України Борис Джонсон. Воно надзвичайно популярне в англомовних країнах. Втім, в Україні його носіїв усього 16. Більшість із них зараз проживає в Києві та Запоріжжі.
Боцман
Прізвище Боцман виникло від англійського слова boatman, що буквально означає "човняр". Сьогодні це досить популярне родове ім'я в Україні, адже його мають понад 800 людей. Найчастіше його можна почути в Харкові, Маріуполі чи Києві.
Бріг
Дуже рідкісне прізвище Бріг пов'язане з морською тематикою та назвою двощоглового корабля. В Україні воно майже не зустрічається, адже дослідники генеалогічного товариства "Рідні" нарахували лише 7 носіїв. Більшість із них сьогодні мешкає в Київській області.
Джек
Прізвище Джек походить від однойменного імені, яке дуже популярне в США. Водночас в Україні воно зустрічається рідко – усього 31 людина з таким прізвищем. Найчастіше власників цього родового імені можна зустріти на Заході країни, зокрема на Львівщині та Івано-Франківщині.
Які українські імена вражають американців?
У зв'язку з війною багато громадян України виїхали за кордон, зокрема у США. Через це американці отримали змогу почути автентичні українські імена та навіть захопитися ними, пише Behind The Name.
Ім'я Софія має багато іноземних форм, зокрема Sofia, Sophie, Sophia, Sofie та Sofija. Однак саме його значення "мудрість" вражає іноземців. У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного.
Американцям легко вимовити ім'я Тарас, а тому швидко їм запам'ятовується. Воно має давньогрецьке походження та означає "бунтівник". Такі чоловіки відзначаються щирістю, через що мають велике коло спілкування.
Ім'я Данило має доволі поширену в США англомовну версію Daniel. Саме тому може звучати звично та гарно для американців. Воно має давньоєврейське походження та трактується як "Бог мій суддя".