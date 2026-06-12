Однак за кожним відомим прізвищем стоїть жінка зі своєю особистою історією та родинним корінням. Деякі з них до одруження будували кар'єру в архітектурі, медицині, медіа чи модельному бізнесі. Детальніше про дівочі прізвища дружин українських політиків – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть 10 найрідкісніших прізвищ в Україні, які ви могли не чути

Які дівочі прізвища дружин українських політиків?

Кияшко – дівоче прізвище Олени Зеленської, дружини Президента України Володимира Зеленського.

– дівоче прізвище Олени Зеленської, дружини Президента України Володимира Зеленського. Переведенцева – дівоче прізвище Марини Порошенко, дружини п'ятого Президента України Петра Порошенка.

– дівоче прізвище Марини Порошенко, дружини п'ятого Президента України Петра Порошенка. Павелецька – дівоче прізвище Світлани Павелецької, дружини колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби.

– дівоче прізвище Світлани Павелецької, дружини колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби. Єгорова – дівоче прізвище Наталії, колишньої дружини мера Києва Віталія Кличка. До речі, після розлучення вона офіційно повернула собі це родове ім'я.

– дівоче прізвище Наталії, колишньої дружини мера Києва Віталія Кличка. До речі, після розлучення вона офіційно повернула собі це родове ім'я. Сопельник – дівоче прізвище Катерини Притули, дружини волонтера та політика Сергія Притули.

Чайка – дівоче прізвище Юлії Разумкової, дружини народного депутата Дмитра Разумкова.

– дівоче прізвище Юлії Разумкової, дружини народного депутата Дмитра Разумкова. Сітарук – дівоче прізвище Марини Стефанчук, дружини голови Верховної Ради Руслана Стефанчука

– дівоче прізвище Марини Стефанчук, дружини голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Кіт – дівоче прізвище Катерини Кіт-Садової, дружини мера Львова Андрія Садового.

– дівоче прізвище Катерини Кіт-Садової, дружини мера Львова Андрія Садового. Сєіт-Яг'я Кизи – дівоче прізвище Лейлі Умєрової, дружини секретаря РНБО Рустема Умєрова.

– дівоче прізвище Лейлі Умєрової, дружини секретаря РНБО Рустема Умєрова. Карпенко – дівоче прізвище Анастасії Федорової, дружини міністра оборони Михайла Федорова.

Важливо зазначити, що у добірці відсутня інформація про дівочі прізвища дружин багатьох сучасних українських політиків, оскільки її неможливо знайти в мережі. В умовах війни будь-які особисті дані рідних, зокрема колишні родові імена чи адреси проживання, є критично вразливими. Адже ворожі спецслужби та хакери можуть використати їх для зламу банківських акаунтів, кібератак або навіть для шантажу посадовців через загрозу життю їхніх родичів. Саме тому спецслужби свідомо видаляють ці відомості з відкритих реєстрів, а посадовці дотримуються правила мінімального цифрового сліду, щоб захистити свої родини від цілеспрямованих загрози та тиску.