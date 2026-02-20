Про це детальніше розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища мають німецьке коріння?

Найчастіше німецькі родові імена діставалися людям за їхньою професією. Безумовним рекордсменом за поширеністю в Україні є прізвище Шмідт, яке з німецької перекладається як "коваль". За даними генеалогічного товариства "Рідні", налічується 1481 представник цього роду. Більшість з них можна побачити на вулицях Києва, Миколаєва та Львова.

Ще одне поширене німецьке прізвище – Фішер, що означає "рибалка". Ним можуть похизуватися 533 українці, які переважно живуть у Дніпрі, Одесі та Києві.

Крім цього, чимало може розповісти про рід діяльності предків і родове ім'я Циммерман, що перекладається як "тесляр". Наразі відомо про 64 власники цього прізвища, які живуть здебільшого в південних та східних регіонах нашої країни.

А ось у давнину на видатних майстрів своєї справи вказувало прізвище Крафт. Воно означає "сила" чи "вміння", і сьогодні 86 носіїв цього родового імені мешкають у Центральній Україні.

Інша цікава категорія німецьких прізвищ описувала характерні зовнішні риси своїх перших власників. Наприклад, прізвище Вайс у перекладі означає "білий". Нині відомо про 252 українців з таким родовим іменем, які найчастіше проживають у Мукачеві та Вінниці. Водночас прізвищем Ланге, яке перекладається як "довгий", можуть похвалитися 99 громадян України. Вони живуть у Києві та Житомирі.

Прізвища з німецьким корінням / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на іноземне походження?